Louis en Theo

In opvallende advertenties heeft de Amsterdamse Stadsschouwburg zijn huisgezelschap, Toneelgroep Amsterdam (TA), gefeliciteerd. Terecht. Dit jaar belandden de belangrijkste Nederlandse toneelprijzen bij die groep: de Louis d’Or (beste mannelijke hoofdrol) voor Hans Kesting, de Theo d’Or (beste vrouwelijke hoofdrol) voor Chris Nietveld. Verder kreeg TA’s Janni Goslinga de Colombina (beste vrouwelijke bijrol) en was de Prosceniumprijs (voor toneelmakers ‘achter de schermen’) voor regisseur Ivo van Hove (tevens directeur van de groep) en zijn decorontwerper Jan Versweyveld.

Dat is feest voor Toneelgroep Amsterdam. Voor het verzamelde Nederlandse toneel is het een veeg teken.

De uitreiking van deze toneelprijzen is elk jaar een evenement. Onder auspiciën van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties wijst een vakjury, samengesteld uit mensen die zelf geen toneel maken maar die er nadrukkelijk mee leven, bijvoorbeeld als theaterdirecteur of gezaghebbend radiomaker, aan welke acteurs het meest hebben betekend voor het afgelopen theaterseizoen.

De prijzen voor de beste hoofdrollen, Louis d’Or en Theo d’Or, zijn vernoemd naar de legendarische spelers Louis Bouwmeester (1842-1925) en Theo Mann-Bouwmeester (1850-1939). In 1955 werden ze voor het eerst uitgereikt, aan Paul Steenbergen en Ank van der Moer. In hun spoor volgden andere illustere namen. Stelselmatig pikten de jury’s de acteurs eruit wier prestaties blijvend indruk maakten.

Hoe goed ze ook zijn, acteurs staan in dienst van een geheel. Daarom geven de prijzen indirect aan welke voorstellingen het gezicht van een toneelseizoen hebben bepaald. Ook dit jaar heeft de jury het goed gezien. De voorstellingen die gelauwerd worden in het kielzog van de bekroningen, waren groots: Angels in America en Romeinse Tragedies, en A Streetcar Named Desire – waarmee Toneelgroep Amsterdam een jonge regisseur de kans bood uit te blinken. Maar dat er zoveel prijzen één kant op rolden betekent ook dat het overige aanbod niet kon tippen aan wat deze ene groep volbracht. Zoiets baart zorgen voor de toekomst. De schoonheid van een landschap heeft meer nodig dan één top.

Toneelgroep Amsterdam is per vier jaar verzekerd van subsidie (de zogeheten basisinfrastructuur van de subsidiëring). Daardoor kan het gezelschap zich een groot ensemble acteurs in vaste dienst permitteren. Zoiets betaalt zich terug. Toneel maken is een liefdesdaad. Het vergt vertrouwen en intimiteit. Een vaste groep voorziet daar vanzelfsprekender in dan een ad-hocformatie. Acteurs in vaste dienst verdienen geen goud (tegen de 2000 euro netto per maand). Ook de ‘sterren’ die nu bekroond zijn, werken blijkbaar zo graag in een ensemble dat ze een betrekkelijk laag salaris voor lief nemen. Gezien de voorstellingen die de prijzen hebben uitgelicht, floreren acteurs en toneelmakers in een vast (stads-)ensemble. Dat is een duidelijk signaal, ook voor minister van Cultuur Plasterk, die, naar plotseling bleek, miljoenen extra te verdelen heeft.