Liverpool begint met winst, Roma met een nederlaag

Liverpool won gisteren in groep D van de Champions League, de groep waarin PSV en Atlético spelen, met 2-1 van Olympique Marseille. De Fransen kwamen in de eerste helft op een 1-0 voorsprong, maar moesten die al snel inleveren. Steven Gerrard zorgde met twee doelpunten in zes minuten tijd voor de Engelse winst.

Olympique, de huidige nummer twee van Frankrijk, nam in de 23ste minuut de leiding via Lorik Cana. De vreugde bij Marseille en trainer Erik Gerets verdween weer even snel. Drie minuten later maakte Liverpool, met Dirk Kuijt en Ryan Babel in de basis, weer gelijk. Gerrard krulde, na een breedtepass van Dirk Kuijt, de bal op magnifieke wijze achter doelman Steve Mandanda. Om er negen minuten later de tweede Engelse treffer aan toe te voegen. Gerrard benutte een strafschop, die hij overigens twee keer moest nemen: 1-2.

Gerrard onderging vorige maand een kleine ingreep aan de lies, maar speelde zaterdag in de gewonnen topper tegen Manchester United al 22 minuten mee. Het bleek voldoende om gisteren op Franse bodem weer voluit te gaan. De spelmaker van Liverpool was direct de beste man van het veld.

Manager Rafael Benitez had ook weer de beschikking over het Spaanse troetelkind Fernando Torres, die ook een tijd geblesseerd aan de kant stond. Torres maakte in de aanval weinig indruk. Na 65 minuten maakte hij plaats voor Riera. Drie minuten later haalde Benitez ook Gerrard van het veld.

Gebrek aan scherpte kostte Liverpool in blessuretijd nog bijna twee punten. Doelman Reina voorkwam echter de Franse gelijkmaker van Niang, die vrij kon inschieten maar miste.

Verliezend finalist Chelsea begon de nieuwe editie van de Champions League overtuigend. De Londense club versloeg gisteravond in eigen stadion Girondins Bordeaux met 4-0. In het door Pieter Vink geleide duel opende Frank Lampard na een klein kwartier de score. Joe Cole bepaalde de ruststand op 2-0 waarna Florent Malouda en Nicolas Anelka in de slotfase de productie verder opvoerden.

In de andere wedstrijd in groep A liet AS Roma zich verrassen door het onbekende CFR Cluj. Het werd in Rome 2-1 voor de Roemenen. Roma leek na zeventien minuten op weg naar een verwachte zege na de openingstreffer van Christian Panucchi. De Argentijn Juan Culio scoorde echter zowel voor als na rust voor Cluj en bezorgde daarmee de Roemeense debutant op het kampioenenbal de eerste drie punten.

In de poule van Barcelona opende het Oekraïense Sjachtar Donetsk sterk met een uitzege (1-2) bij Basel. Barcelona zelf was in Camp Nou te sterk voor de Portugezen van Sporting Lissabon: 3-1. Rafael Márquez had de ploeg van coach Pep Guardiola op voorsprong gezet, waarna spits Eto’o met een benutte strafschop het duel na een uur op slot leek te hebben gegooid. Tonel bracht met een rake kopbal achttien minuten voor tijd de spanning terug. Xavi besliste het duel drie minuten voor tijd alsnog: 3-1.

In groep B nam Internazionale de leiding dankzij een 2-0 zege in Athene op Panathinaikos. Inter dankte de zege op de ploeg van trainer Henk ten Cate aan doelpunten van de Brazilianen Mancini en Adriano, de laatste als invaller. Het andere duel in de groep, tussen Werder Bremen en het Cypriotische Anorthosos Famagusta, eindigde in 0-0.