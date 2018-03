langste + kortste De Russin Svetlana Pankratova is de vrouw met de langste benen ter wereld (1 meter 32). He Pingping uit China is de kleinste man (74,6 cm). Ze troffen elkaar gisteren op Trafalgar Square in Londen ter ere van de verschijning van het nieuwste Guinness Book of Records. Bekijk de editie van 2009, met 3D-foto’s: guinness worldrecords.com He Pingping from Inner Mongolia, China's autonomous region, the world's smallest man sits underneath Svetlana Pankratova from Russia, the Queen of Longest Legs, as they pose at Trafalgar Square in London, Tuesday, Sept. 16, 2008. Pingping, born with primordial dwarfism, holds the Guinness World Record for the smallest man at 74.61 cms (2 feet and 5.37 inches) and Pankratova holds the Guinness World Record for the longest leg of any woman at 132 cms (4 feet 4 inches) in length. (AP Photo/Sang Tan)

