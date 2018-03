Laatste dag Paralympische Spelen

Ook op de laatste middag en avond van de Paralympische Spelen zijn duizenden mensen naar het Olympische terrein gekomen. Terwijl donkere wolken zich samen pakken boven de ‘Olympic Green‘, eten bezoekers een hamburger of gaan ze op de foto voor het felrode stadion waar hoog boven het stalen vlechtwerk de vlam nog één etmaal zal branden.

Als de Olympische Spelen waren bedoeld om meer begrip voor China te kweken dan waren de Paralympische Spelen het middel om de Chinese bevolking bewust te maken van de fysieke en vooral mentale kracht van gehandicapten. Onder het motto ‘integratie en gelijkheid’ stond Peking de afgelopen twaalf dagen in het teken van gehandicapten. De hypermoderne metro werd voorzien van liften en er reden aangepaste bussen en taxi’s rond.

Gisterenmiddag was ik op de Olympic Green om getuige te zijn van de laatste Olympische momenten en om Paralympisch sporter pistoolschieten Lin Haiyan te interviewen (zie foto rechts). Lin had meer dan een uur zitten wachten bij een McDonalds restaurant omdat mijn taxichauffeur de noorduitgang van het Olympic Forestpark niet kon vinden.

Lin werd 43 jaar geleden in Peking geboren uit intellectuele ouders.Op haar tweede raakte Lin verlamd omdat de doktoren haar te laat medicijnen gaven voor een ziekte die later polio bleek te zijn. Lin kan wel een beetje lopen maar bij het pistoolschieten zit ze in een rolstoel.

Vijftien jaar geleden ging Lin samen met een gehandicapte vriendin naar de schietclub omdat ze daar een soort opendag hielden. Meteen werd ze uitgekozen omdat ze een goede handoogcoordinatie heeft en over ijzeren zenuwen beschikt. Ondanks haar handicap ging ze naar een gewone school. Omdat ze uitermate slim was, werd ze daar zonder veel problemen geaccepteerd. Na de universiteit werd ze aangenomen als hoofd marketing van een van de grootste cosmeticafirma’s van China.

Lin zegt dat ze nooit is gediscrimineerd maar zegt ook dat ze nog nooit een vriend heeft gehad en dat veel gehandicapten voornamelijk onderling huwelijken sluiten. Omdat ze geen gezin heeft, kon ze zich helemaal concentreren op de Paralympics.

,,De Chinese Paralympische Sport Organisatie eiste een jaar voor de Spelen dat alle genomineerden zich fulltime met sport zouden bezig houden. Dat valt met werk en gezin niet te combineren. De meeste Chinese Paralympische atleten hoeven dan ook net als ik geen gezin te onderhouden.” Lin en haar teamgenoten ontvingen op trainingskamp een vergoeding van slechts een euro per dag.

Ook de supersonische rolstoel die ter beschikking werd gesteld door een sponsor moet ze gewoon weer inleveren. Toch is ze blij en trots en ziet ze de toekomst rooskleurig in: ,,De overheid doet zjjn uiterste best om invaliden een menswaardig bestaan te garanderen. De Paralympics waren een droom maar morgen begint weer de harde realiteit,” zegt Lin nuchter.

Eind van deze maand zal de Chinese President Hu Jintao zowel de Paralympische als Olympische medaillewinaars ontvangen in de Grote Hal van het Volk. Lin verheugt zich maar kijkt niet tegen Hu op.

,,Ik heb geleerd dat je je nergens voor hoeft te schamen maar dat je ook tegen niemand moet opkijken. Ook de President is maar een gewoon mens.”

De laatste dag van de Paralympische Spelen: