Koop geen blad voor het dieet

Typ ‘overgewicht’ in op Google en u krijgt 1,2 miljoen hits. Wekelijks lezen we ergens dat overgewicht een steeds groter probleem wordt voor de toch al overbelaste zorgsector. Overgewicht kan leiden tot hartinfarcten, diabetes, een hoge bloeddruk. U kent de riedel.

Logisch dat de overheid ons daarvoor wil behoeden. Goed dat wetenschappers de relatie tussen voeding en gezondheid onderzoeken. Begrijpelijk dat de media al deze ontwikkelingen op de voet volgen.

Het gevolg is echter dat steeds meer vrouwen ontevreden zijn met zichzelf, omdat ze te dikke dijen of een blubberbuik hebben. Onze trots en eigenwaarde hangt blijkbaar sterk af van onze kledingmaat en van de hoeveelheid calorieën die we op een dag laten staan.

Weinig mensen hebben echter nog oog voor de feiten. Evenmin als een dipje een depressie is, maken een paar rolletjes over de spijkerbroek ons een obesitaspatiënt.

Het is zonde. We genieten niet langer van eten, maar we zien voedsel als een product met bijzondere, ingewikkelde en vooral bedreigende eigenschappen. De Pink Lady is niet zomaar een nieuwe appel, maar wordt in de markt gezet als een ‘verantwoord tussendoortje’ boordevol ‘antioxidanten, vezels en vitamines’ waarmee je je ‘cholesterolgehalte kunt laten dalen, diabetes vermindert’ en ‘het risico op borstkanker verkleint’.

Dergelijke berichten zijn gebaseerd op eenzijdig belichte, gesimplificeerde of uit hun verband gerukte onderzoeksresultaten. En zolang er een wetenschappelijke sausje overheen ligt, vreten we alles. Vooral als het in een vrouwenblad staat. Vrouwenbladen zijn clubs waar we onze angsten kunnen delen en bevestigd zien.

De meeste mensen weten maar weinig over de complexiteit van een evenwichtige voeding. Daarom verlaten we ons op kretologie, staren we ons blind op details die een beperkt deel van het plaatje vormen. Feit: geen enkel product is ‘gezond’ of ‘ongezond’. ‘Gezond’ is een complex geheel van allerlei factoren waar de gemiddelde tijdschriftredacteur zelf maar weinig van begrijpt. Zelfs als een redacteur de te publiceren informatie betwijfelt, is het de vraag hoe kritisch hij of zij kan zijn. Vrouwenbladen zijn vooral een podium voor de ‘gewichtsindustrie’. Daarom schrijven redacteuren kritiekloos allerlei ongecontroleerde waarheden op en over. Ik heb het helaas in mijn vorige baan ook gedaan. Een blad verkoopt nu eenmaal wanneer er een dieet in staat. Producten met een voedingsclaim of -logo ook. Daar willen we zelfs meer voor betalen. En (voedings)onderzoekers kunnen met populaire publicaties verder onderzoek financieren. Stop die hype en stop dat eetvrezen.

Onderzoek zal in de toekomst steeds meer uiteenlopende onderzoeksresultaten over voeding naar buiten brengen. Om daar voor onszelf conclusies aan te verbinden, hebben we betere informatie nodig over deze ingewikkelde materie.

Smaak- en kooklessen voor kinderen zou een eerste stap kunnen zijn om meer grip te krijgen op onze voeding. Vertel kinderen over de oorsprong en de productie van ons voedsel en over de rol van reclame bij ons eet- en koopgedrag.

Laat de overheid, die overgewicht op het maatschappelijke menu heeft gezet, daarin het voortouw nemen. Het Voedingscentrum geeft goede voorlichting over eten, maar voedt tegelijkertijd de simplistische benadering met initiatieven als de balansdag. De overheid moet misleidende voedingsclaims en logo’s niet langer gedogen en chips, friet en kant-en-klare ontbijtdrankjes niet langer nomineren voor de Jaarprijs Goede Voeding. Het getuigt misschien van realiteitszin door mensen dan in godsnaam maar de weg te wijzen naar minder vette chips. Maar het is wel verwarrend.

De hoofdrol in het stoppen van de gekte is echter weggelegd voor de vrouwenbladen en hun lezers. Redacteuren: ruik eens aan de scheet van een onderzoeker voordat je hem doorbrieft aan je lezers. En vrouwen maak een statement. Probeert je favoriete blad je te verleiden met een dieetverhaal op de cover? Laat het dan liggen. Een tijdschrift dat je wijsmaakt dat je móét afvallen, dat impliceert dat je te dom bent om zelf te bepalen wat goed voor je is, verdient jouw steun niet. Boycot dieetgezinde vrouwenbladen. Ze zijn onderdeel van de gewichtsterreur. Ze maken ons ongelukkig. En dom.

Alina Nube werkte als eindredacteur voor Nieuwe Revu en Flair. Nu schrijft ze over voeding bij de Consumentenbond.