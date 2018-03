Kalf op sterk water kost 11,5 miljoen

Bij stuk 110, getiteld The Dream, wordt het weer menens op de grote veiling van 223 werken van de Britse kunstenaar Damien Hirst. Tot dan is er naar de normen van Hirst slechts klein grut bij deze ochtendsessie onder de hamer gekomen, dat hooguit enige honderdduizenden ponden opbracht.

Bij The Dream veert de zaal echter op. De verwachte prijs voor het werk, een veulen in een bak met formaldehyde, is minimaal twee miljoen pond. De veilingmeester van Sotheby’s begint met een bod van 700.000 pond. Hij wendt zich naar de zijkant van de zaal waar enige tientallen dames en heren met telefoons, gezeten voor een grote Hirst-vitrine vol uitgedoofde sigarettenpeuken, in direct contact staan met onzichtbare rijke klanten. In sneltreinvaart vliegt de prijs telkens met 50.000 pond omhoog.

Het gaat vooral, zo blijkt al gauw, tussen een belangstellende in de zaal en een van de Hirst-fans aan de telefoon. We bereiken na een paar minuten de grens van 1,9 miljoen pond. „This is a dream”, roept de veilingmeester ontspannen, tot hilariteit van de zaal. De wedstrijd gaat nog even door en de barrière van twee miljoen wordt achteloos genomen. Dan vindt de klant in de zaal het echter welletjes. Voor 2.050.000 pond (2,5 miljoen euro) wordt de anonieme bieder achter een dame aan de telefoon de eigenaar van The Dream.

Nooit eerder heeft een kunstenaar de gok genomen die Damien Hirst dezer dagen neemt door een groot deel van zijn recente werk via een veiling aan de man te brengen. Hij en zijn ruim 180 medewerkers – hij houdt er een soort ‘kunstfabriek’ op na, die op diverse plaatsen min of meer aan de lopende band Hirsts produceren – hebben zich anderhalf jaar op dit project voorbereid.

Hirsts opzet was om via deze veiling bij Sotheby’s, waarmee hij al geruime tijd nauwe banden onderhoudt, kunsthandelaren en galeriehouders te omzeilen. Die strijken vanouds zo’n 50 procent van de verkoopprijs op. De kunstenaar rekende erop dat hij met zijn naamsbekendheid wel een publiek zou kunnen vinden voor zijn werk.

Die gok is geslaagd, bleek gisteren al bij het eerste deel van de veiling. Daarbij alleen al werd het bedrag dat voor de totale twee dagen durende veiling was verwacht, 65 miljoen pond, overschreden. Verzamelaars legden gisteravond samen 70,5 miljoen pond (89 miljoen euro) neer voor zijn werken.

Het record werd gevestigd met een van Hirst tijgerhaaien op formaldehyde, min of meer zijn handelsmerk. Een anonieme bieder was bereid voor dit werk, The Kingdom geheten, 9,6 miljoen pond (ruim 12 miljoen euro) neer te leggen. Dat was bijna twee keer zoveel als verwacht. Ook zijn Gouden Kalf, een stier in een doorzichtige bak met formaldehyde en goud aan kop en hoeven, was goed voor 9,2 miljoen pond (11,5 miljoen euro).

Hirst zelf was niet in de zalen van Sotheby’s te bekennen. „Hij houdt niet van veilingen”, aldus een medewerkster van het veilinghuis.

Dit niettegenstaande Hirst eerdere bewering dat hij veilingen zo waardeerde wegens „het democratische karakter” ervan. Gisteren was hij naar verluidt aan het biljarten met een vriend. Wel gaf hij na afloop een verklaring af. „Ik geloof dat de kunstmarkt groter is dan wie dan ook weet. Ik ben dol op kunst en dit bewijst dat ik niet alleen sta en de toekomst ziet er voor iedereen goed uit.”

De miljoenen, die achteloos door verzamelaars werden neergelegd voor zijn schilderijen, betekenden een opluchting voor Hirst. Zelf had hij eerder al met een situatie rekening gehouden waarbij verschillende van zijn werken moesten worden teruggetrokken omdat ze de minimumprijs niet zouden halen. Alle werken gingen van de hand.

Veel mensen hadden vooraf gewaarschuwd dat Hirsts gok weleens verkeerd zou kunnen uitpakken, omdat hij in één klap nu de markt als het ware verzadigde met zijn werk. Was er wel zoveel vraag voor? De economie is de laatste maanden bovendien in veel westerse landen in een recessie beland. Sotheby’s had zich vooraf echter al gericht op rijke verzamelaars in alternatieve gebieden. Zo had ze een deel van de collectie, die de afgelopen weken in Londen was te zien, eerder naar de Indiase hoofdstad New Delhi gestuurd, terwijl er ook in de Oekraïense hoofdstad Kiev werk was getoond. Voor galeriehouders is Hirsts experiment slecht nieuws. Ze hebben de laatste jaren toch al steeds meer van de kunstmarkt moeten afstaan aan de grote veilinghuizen, die steeds meer van de handel naar zich toe zijn gaan trekken.