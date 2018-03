Jonge mensen liegen

YPF (Young People Fucking) Regie: Martin Gero. In: 5 bioscopen.

YPF, een afkorting die staat voor Young People Fucking, doet precies wat op het etiket staat. Verdeeld over verschillende hoofdstukken volgt de film vijf stellen gedurende een avond en nacht, van de eerste toenaderingspogingen, het om elkaar heen draaien, via de daad, naar het ochtendgloren.

Om dat in een tijdperk van internetporno en vrijzinnige Amerikaanse televisieseries als Sex and the City en Californication enigszins spannend te maken, kan de film zich niet beperken tot rechttoe-rechtaanstandjes. Een hitsig stel doet daarom een experiment met een sukkelige huisgenoot in hun slaapkamer, en een al vroeg uitgeblust paar haalt een vervaarlijk hulpmiddel uit de kast. Conventionelere verhaallijnen zijn er ook: een stel dat gewoon goede vrienden is, maar het ook wel eens met elkaar wil proberen, en de stoere versierder die toch niet zo stoer blijkt te zijn.

Deze aardige debuutfilm van regisseur Marin Gero, een Zwitser die in Canada woont en werkt, zou ook Young People Talking of Young People Lying kunnen heten. Zo jong zijn ze overigens niet, de gemiddelde leeftijd van de acteurs zal rond de dertig liggen. De seks gaat vergezeld van een eindeloze hoeveelheid geklets, dat meestal onoprecht is. De film speelt met het contrast tussen alle ingewikkelde manoeuvres en de simpele opvattingen over seks van de personages. „Jij bent hitsig, ik ben hitsig. Waarom zouden we het niet gewoon doen?” Maar keer op keer blijkt het zo simpel niet te zijn. Er vloeien een paar tranen, maar niemand wordt echt gekwetst. Iedereen kan de volgende dag min of meer monter aan het werk, alsof er niets is gebeurd.