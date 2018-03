Iraanse ramadanserie leidt tot klachten

De Iraanse staatstelevisie vertolkt de ideologie van de islamitische republiek Iran, maar een comedyserie, speciaal gemaakt voor de vastenmaand ramadan, valt niet bij iedereen in goede aarde.

In de prime-time serie ‘Bezangah’ (het beslissende moment) rouwen de personages om hun zojuist overleden vader. Maar als blijkt dat deze vlak voor zijn heengaan het grote familiehuis heeft verkocht, maakt hun verdriet plaats voor een chaotische zoektocht naar het geld. Dit gaat gepaard met gescheld, geduw en getrek, nogal ongebruikelijk op de Iraanse televisie die zich graag een educatieve voorbeeldfunctie aanmeet.

Maar het is het openlijke drugsgebruik in de serie dat op weerstand stuit. Een van de familieleden brengt zijn aan opium verslaafde vrienden mee en is constant in de weer met het roken van opium. Hij stuurt kinderen erop uit om het spul te kopen en verdwijnt soms in de kelder om „wat te zoeken”, waarna iedereen begrijpt dat hij even wat opium gaat roken. Vrouwen in traditionele kleding lenen hem geld zodat hij kan scoren.

Opium is de traditionele drug van Iran, die tegenwoordig wordt verdrongen door heroïne en chemische drugs. Maar er rust een taboe op praten over het gebruik ervan voor de lol. De raad van toezicht van de televisie is dan ook boos. Volgens Hossein Mozaffar, het hoofd van de raad, drijft ‘Bezangah’ de spot met sociale problemen. In een open brief aan het hoofd van de staatstelevisie, Ezatollah Zarghami noemt hij een waslijst aan klachten.

„De serie toont geweld, geeft een immoreel beeld van familierelaties en vermindert het taboe op verslaving”, schrijft hij. „Religieuze waarden worden beledigd net als islamitische rouwceremonies. Wanneer wordt dit aangepast?”, is zijn prangende vraag.

Maar veranderingen in de serie zitten er voorlopig niet in. Volgens de netmanager van het derde kanaal, Ali Asghar Pourmohammadi, waarschuwt de serie juist tegen het gebruik van drugs. „Het is onze taak om mensen te informeren en dus proberen we de gevolgen van verslaving te portretteren”, zei Pourmohammadi tegen de krant Etemaad. „Via een komedie is het preventief bereik veel groter dan door vergaderingen van experts.”