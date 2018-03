Internet Weblog van de dag

Meer geld voor kleinere bv’s. Aertjan Grotenhuis blogt over het besluit van het kabinet om geld dat was gereserveerd voor multinationals aan de kleinere bv’s te geven:„Het gaat om een bedrag van 360 miljoen euro om de kosten te dekken voor de rentebox: een aparte tariefgroep binnen de vennootschapsbelasting speciaal voor betaalde en ontvangen rente. Die box komt er op zijn vroegst in 2009. Het geld wordt nu besteed aan een verlaagd tarief voor de eerste kwart miljoen euro winst van vennootschappen. Zij gaan daarover 20% vennootschapsbelasting betalen in plaats van een tarief dat nu oploopt tot 25,5%.

De bedoeling van de rentebox bij vennootschappen is de rente-inkomsten te belasten naar een speciaal tarief van 5% in plaats van de normale 25,5%. Dat geldt ook voor de betaalde rente. Twee jaar geleden was daar al toe besloten maar de rentebox is er nog steeds niet. De bedrijven zouden mogen kiezen of ze voor dit bijzondere tarief in aanmerking willen komen of niet. Ze kiezen er uiteraard alleen voor als ze meer rente hebben ontvangen dan betaald.

De maatregel moet Nederland aantrekkelijker maken als vestigingsland voor multinationals. Dat gebeurt met de rentebox meteen zo radicaal, dat het nog onduidelijk is of de Europese Commissie daar toestemming voor geeft.”

