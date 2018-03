In Rijssen weet de stapper zich gefilmd

Een man of vijf staan op een rij. Op een meter afstand van elkaar, in het nachtelijke duister. Jongens zijn het eigenlijk nog. Hun haren kort geknipt, stoere kleren. Ze halen hun zakken leeg. Een agent filmt hoe ze de inhoud ervan op straat leggen. Het vermoeden bestaat dat ze drugs en wellicht ook wapens bij zich hebben.

Het filmpje kan dienen als bewijsmateriaal. „Als ze dan later zeggen dat iets niet van hen was, kun je met deze beelden altijd aantonen wie het uit zijn zakken heeft gehaald”, zegt hoofdagent Henri Averesch van de politie Twente. „Dat is het voordeel van deze vorm van cameratoezicht.”

De beelden worden gemaakt met een kleine camera die is gemonteerd op de helm van een agent die op de fiets surveilleert – een biker genaamd. In drukke, slecht toegankelijke stadscentra zijn bikers vaak sneller ter plaatse. Ze naderen nagenoeg geruisloos. Averesch: „We betrappen inbrekers zo gemakkelijker op heterdaad.”

De politie in de Overijsselse gemeente Rijssen-Holten houdt sinds een half jaar op koop- en uitgaansavonden – Rijssen heeft een grote discotheek – toezicht met bikers voorzien van camera’s, tenminste als de personele bezetting dat toelaat. Ze doet dat als eerste politiekorps in Nederland.

Andere korpsen zijn zeer geïnteresseerd in dit mobiele cameratoezicht. Omdat de politie Twente zelfs „gek” werd van de belangstelling, houdt ze donderdag 2 oktober een bijeenkomst over de ervaringen met het mobiele cameratoezicht door bikers. „Het loopt storm met de aanmeldingen”, constateert afdelingschef Harry Sjoers.

Hij verwacht dat het mobiele cameratoezicht een vlucht zal nemen. „Het is jarenlang zo geweest dat criminelen technisch beter waren uitgerust dan de politie. Maar we zijn bezig met een inhaalslag. Daar hoort dit soort cameratoezicht bij.” Hij ziet een toekomst voor zich met camera’s gemonteerd op politieauto’s of „ingebouwd” in de jassen van agenten. Ook op andere terreinen maakt de politie steeds vaker gebruikt van camera’s voor de opsporing. In Zwolle doet de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland op dit moment ervaring op met kentekenregistratie op de toegangswegen (zie kader).

Om het mobiele cameratoezicht mogelijk te maken, waren afspraken nodig tussen politie, justitie en gemeente. Want de Wet op het Cameratoezicht zegt niets over het gebruik van mobiele camera’s, aldus de politiemannen. De burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten, Bort Koelewijn, en officier van justitie in Almelo Achilles Damen hebben vervolgens bepaald onder welke omstandigheden het gebruik van de camera’s is toegestaan. Dat gebeurt nu alleen tijdens uitgaansavonden en na negen uur op koopavonden, of nadat melding is gemaakt van een (mogelijk) strafbaar feit. „We mogen de camera ook aanzetten als we zelf iets verdachts horen, bijvoorbeeld glasgerinkel in een straat verderop”, zegt Averesch. Verder is vastgelegd dat de camera’s niet permanent aan mogen staan en dat de agenten de mensen niet langdurig mogen volgen, licht officier Damen toe.

Burgemeester Koelewijn benadrukt dat het cameratoezicht vooral is bedoeld om jongeren en eventueel hun ouders te confronteren met hun gedrag. „Het dient als hulpmiddel voor de agent in zijn contact met de jongeren.”

Voor opslag en gebruik van de beelden worden de wettelijke regels gehanteerd, dus de politie. Die mag ze niet langer dan dertig dagen bewaren, tenzij de film kan dienen als bewijsmateriaal tegen een verdachte. In dat geval moet de politie de op schijf opgeslagen beelden meteen verzegelen en in een afgesloten ruimte opbergen. „En verder zal de wet hierop moeten worden aangepast”, zeggen de functionarissen. „Er is ook nog geen jurisprudentie over het gebruik van dit soort beelden als bewijsmateriaal in rechtszaken.”

Volgens Damen zijn er al wel voorbeelden van rechtszaken waarin beelden van mobiele telefooncamera’s zijn aangevoerd als bewijs. „Ik verwacht daar verder geen problemen mee. Ik zie de mobiele camera als een hulpmiddel bij het kijken en het onthouden, net zoals de politie fotocamera’s gebruikt. Vroeger had een agent een boekje met een potlood bij zich, ook met datzelfde doel; vastleggen wat er is gebeurd.’’

Het College Bescherming Persoonsgegevens, dat zich momenteel buigt over richtlijnen voor de kentekenregistratie, komt niet met spelregels rond het mobiele cameratoezicht. Daar is volgens een woordvoerder van geen College aanleiding voor.

Van het mobiele cameratoezicht gaat „een preventieve werking” uit, constateren Averesch en Sjoers. Het uitgaanspubliek is rustiger geworden, vinden ze. Zo mak als lammetjes, schreef de regionale pers. „Ze weten dat we ze (kunnen) filmen, en dat schrikt af. Het maakt ze veel minder anoniem. Verder maakt het ons werk gemakkelijker. Hiermee kun je dingen veel beter bewijzen. Je kunt wel opschrijven dat iemand is bedreigd, maar pas als je de beelden ziet en de bedreigingen hoort, weet je precies wat er is gebeurd. Beeld en geluid hebben de toekomst.”