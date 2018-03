In Europa is PSV weer een doodgewone club

PSV0Atlético Madrid3

Ruststand 0-2. 9. Agüero 0-1, 36. Agüero 0-2, 54. Maniche 0-3. Scheidsrechter: Rosetti (Ita). Toeschouwers: 35.000

De afgelopen zomer stond bij PSV vooral in het teken van ‘de grote schoonmaak’ van Jan Reker. De algemeen directeur van de Nederlandse landskampioen verbrak na een turbulent slot van het seizoen de banden met de Servische spelershandelaar Vlado Lemic, technisch manager Stan Valckx en scout Piet de Visser. Nadat de stofwolken in Eindhoven weer waren opgetrokken, keerde weliswaar de rust terug bij de Philips Sport Vereniging, maar gisteravond bleek dat de operatie toch diepe sporen heeft nagelaten. Het Spaanse Atlético Madrid legde in het eerste groepsduel in de Champions League op pijnlijke wijze de gebreken van de huidige selectie van coach Huub Stevens bloot.

PSV mag na een kansloze 3-0 nederlaag in een groep met verder Liverpool en Marseille nauwelijks nog hoop hebben op overwintering in de Champions League. Dat mag een pijnlijke conclusie worden genoemd voor de club die zichzelf graag tot de Europese top wil rekenen.

De klok is in Eindhoven jaren teruggezet. De huidige formatie lijkt nog het meest op de ploeg die er seizoenen achtereen niet in slaagde voorbij de groepsfase van het belangrijkste Europese toernooi te komen. Gebrek aan internationale ervaring en een naïeve speelwijze braken het elftal in het verleden op tegen Europese grootmachten. De wedstrijd van gisteravond deed denken aan het optreden in 2002 tegen het Engelse Arsenal dat PSV destijds in eigen huis met 4-0 te kijk zette.

De uittocht van internationaal gelouterde spelers werd de voorbije jaren nog met slim scoutingswerk opgevangen. Het vertrek van de keeper Gomes en de geslepen Peruaanse aanvaller Jefferson Farfán heeft de selectie bijna ontdaan van de laatste topspelers. Alleen spelmaker Ibrahim Afellay is een klasse apart bij PSV. Aankopen als Andreas Isaksson, Francisco Rodriguez, Nordin Amrabat, Erik Pieters en Jérémie Bréchet kunnen misschien moeiteloos mee in de eredivisie, maar zijn (vooralsnog) veel te licht voor het hoogste internationale voetbalpodium.

Het spel van de 29-jarige Bréchet was gisteravond ronduit ontluisterend. De centrale verdediger had de afgelopen weken tegen clubs als Feyenoord, FC Utrecht en Sparta als nieuwe leider van de PSV-verdediging ondanks een aantal slippertjes vooral lof geoogst. Tegen Atlético Madrid werden fouten van Bréchet wel afgestraft. Al na één minuut beging hij de eerste misser, maar de Argentijn Kun Agüero verzuimde toen nog te scoren. Dat deed de schoonzoon van Diego Maradona na nieuwe dekkingsfouten van Bréchet in de negende en 36ste vervolgens wel. Daarmee was het duel eigenlijk al gespeeld. Bréchet sprak na afloop van „een trieste avond”.

In de tweede helft probeerde PSV op aandoenlijke wijze nog op zoek te gaan naar een aansluitingstreffer, maar spits Danny Koevermans is nu eenmaal niet de killer die nodig is in de Champions League. Wie de aanvaller van PSV tegen de nummer vier van Spanje aan het werk zag, kan nauwelijks nog bevatten dat Marco van Basten nog geen jaar geleden een international in hem zag. Tien minuten na rust besliste Maniche het duel definitief.

Aan het doelpunt van de Portugese middenvelder ging dit keer een fout van de Ecuadoriaan Edison Méndez vooraf. De PSV’er verspeelde op kinderlijke wijze de bal aan Simão waarna enkele tellen later de bal voor de derde keer achter Isaksson lag. Het was veelzeggend dat de Mexicaanse coach Javier Aguirre na ruim een uur spelen de doelpuntenmakers Kun Agüero en Maniche rust gunde. Niet veel later illustreerde Stevens de machteloosheid van zijn ploeg door Afellay naar de kant te halen.

Stevens had in de eerste helft nog een aantal keren met wanhopige gebaren geprobeerd zijn elftal te sturen, maar naar mate de wedstrijd vorderde bleek hoe groot het verschil is tussen de subtop van Europa en de eredivisie. De club die Nederland de afgelopen twaalf seizoenen op rij vertegenwoordigde in de Champions League hoort alleen op basis van resultaten uit het verleden tot de voetbalelite. Vorig seizoen wist PSV via een derde plaats in de groep door te stromen naar het UEFA-Cuptoernooi, maar dat was vooral te danken aan drie muitende Brazilianen van tegenstander CSKA Moskou.

Zelfs een derde plaats in groep D lijkt dit seizoen een vrijwel onmogelijke opgave voor de koploper van de eredivisie. Onder leiding van Reker is de gemoedelijke en familiaire sfeer terug in Eindhoven. Daarbij paste de benoeming van de oud-voetballers Stevens als coach en Adrie van Kraaij als technisch manager. Een paar jaar geleden werd Stevens door de toenmalige clubleiding nog te licht bevonden voor het grote werk. Zowel voor de clubleiding, de trainers als de spelers is de lat wat lager te komen liggen in Eindhoven. En dat blijft in de Champions League niet ongestraft.

Volgens PSV’er Ibrahim Afellay kwam de klap hard aan bij zijn ploeggenoten. „De teleurstelling was groot in de kleedkamer. Atlético heeft fantastische spelers voorin. Die beslissen het in twee of drie momenten.” Trainer Stevens hield na afloop een korte peptalk in de kleedkamer. „Ik verlies liever een wedstrijd met drie doelpunten, dan drie keer met 1-0”, was later zijn commentaar op de duidelijke nederlaag. „Je wilt in de eerste wedstrijd een goed resultaat neerzetten, maar als je zo snel achterkomt dan wordt het moeilijk.”