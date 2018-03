'Ik moet wel op de Raad kunnen rekenen'

Minister Plasterk kon gisteren een subsidieplan 2009-2012 presenteren met veel extra’s voor kunst en cultuur. Er gaat tien miljoen meer direct naar kunstinstellingen, nog vier miljoen meer naar een paar internationaal excellente instellingen én er zijn tientallen miljoenen voor andere doelen, zoals amateurkunst, het Nationaal Historisch Museum, gratis toegang in musea voor kinderen tot 12 jaar en monumenten.

Een nieuw subsidiestelsel werd in gebruik genomen om de toewijzingen te vergemakkelijken. Toch was er veel commotie. Het Fonds voor de Podiumkunst, waar de minister geen zeggenschap over heeft, nam omstreden besluiten. En de Raad voor Cultuur, die doorslaggevende adviezen geeft, gaf aanvankelijk 26 miljoen te veel uit.

Daarop zei Plasterk dat er geen extra geld was. In een nieuw advies schrapte de Raad alle verhogingen voor instellingen die artistieke progressie hadden vertoond. Plasterk wijkt van dat advies af door groepen in de regio de volledige verhoging te geven en die in de Randstad dertig procent.

Waarom heeft u de geschrapte verhogingen toch toegekend?

„Anders zouden groepen aan het einde van de subsidieperiode, in 2012, even veel krijgen als aan het begin van de vorige, in 2002. Dat was onwenselijk.”

Is het terecht dat groepen die het goed doen niet worden beloond?

„Beloond is niet het goede woord. Uitgangspunt is een goede culturele basisinfrastructuur. Verhogingen worden toegekend omdat instellingen goede plannen hebben en goed omgaan met subsidiegeld.”

Wat vond u van de twee adviezen van de Raad voor Cultuur?

„Ik ga er met de raad een serieus gesprek over voeren. Ze hebben me verrast door 26 miljoen meer te vragen dan ik als budget had gesteld. Ik moet blind op ze kunnen varen. Zij zijn de experts en ik moet op ze kunnen rekenen. Dan helpt het niet als ik geen antwoord krijg op mijn vraag.

„Het is niet zomaar een beetje adviseren. Ik baseer mijn besluiten op adviezen van de Raad. Als een instelling het oneens is met wat ik beslis, moet ik me bij wijze van spreken voor de rechter kunnen verlaten op de Raad.

U zegt: Zoals het nu ging, moet het niet nog een keer gaan?

„Ja.”

De Raad moet zich niet opstellen als een lobbyclub?

„Ik heb er wel begrip voor dat ze zich soms een vooruitgeschoven post van het kunstenveld wanen. Zelf probeer ik dat op mijn manier ook te zijn. Maar voor het lobbywerk zijn er al clubs als Kunsten ‘92 en de Cultuurformatie.”

De Raad zegt dat het een misverstand is en dat er alleen meer geld werd gevraagd omdat het nieuwe stelsel dat vereiste. Wat vindt u?

„Dat bespreek ik niet via de media. Ook dat is iets wat ik niet verwacht en wens van mijn adviesorganen.”

Nieuw is de 4 miljoen voor internationale excellentie. Het Concertgebouworkest krijgt 1,5 miljoen meer. Wie volgt?

„Dat maak ik binnenkort bekend.”

Waarom dit extra geld buiten de basisinfrastructuur om?

„Het gaat om instellingen die mondiaal van belang zijn. Wat knalt er uit als je bij wijze van spreken vanaf de maan naar cultuur op aarde kijkt. Er wordt toch al te veel gesproken over een klein deel van de cultuur. De hardcore basis wordt eigenlijk gevormd door de instellingen met een langjarige subsidie.”