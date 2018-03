Ik kan niet terug naar Brideshead

Ik ga niet naar de nieuwe verfilming van Brideshead Revisited. Ik kan het niet aan. Ik weet het zeker. Ik ben bang dat de film zien zoiets zal zijn als een dry martini drinken terwijl het cocktailstokje in mijn oog prikt.

Het was een vernederende ervaring. Mijn twee beste vriendinnen keken naar mijn nieuwe schoenen en kwamen niet meer bij van het lachen. „Ha,ha! Ga je soms paardrijden! Misschien dat Willem-Alexander wel op je valt!”

Ik had mijn Sebastian-schoenen aan. Voor het eerst, naar school. Maanden had ik gespaard voor een paar prachtige linnen herenschoenen, de punten bewerkt met leer, aan de zijkant een dubbele gespsluiting. Perfect. Ze maakten mijn Sebastian-outfit compleet.

Al een tijd ging ik naar school gekleed in een lichtgroen ruitjespak, inclusief gilet, de crèmekleurige trouwhoed van mijn moeder op mijn hoofd. Dit geheel wisselde ik om de dag af met mijn Julia-look: een gebloemde, vaalbleke bloemetjesjurk, aangevuld met vele parelkettingen en zijden sjaaltjes.

De Britse televisieserie Brideshead Revisited domineerde begin jaren tachtig mijn leven. Ik kende alle afleveringen uit mijn hoofd. Ik had alles zo vaak op video afgedraaid – vooral de eerste drie afleveringen waarin de romantische vriendschap tussen Lord Sebastian Flyte en Charles Ryder tot bloei komt – dat ik het onderscheid tussen het hier, het duffe Amsterdam- Zuid van de jaren tachtig, en het daar , het Oxford uit de jaren twintig, niet meer kon en wilde maken.

Voor mij geen spijkerbroeken met biesjes, beenwarmers en uitgelubberde Mickey Mouse-T-shirts. Mijn hart en ziel behoorden toe aan het Engeland van de jaren twintig. Decadent, dat was het leven daar en zo zou het leven altijd moeten zijn. Het woord had een magische betekenis.

Decadent betekende: overdag poëzie declameren vanaf een torentje, een glas champagne losjes in de hand. Twintig flessen peperdure wijn opdrinken aan de rand van een fontein, voor de lol een baard en snor aanplakken en dan in het café gaan zitten om gewoon eens iemand anders te zijn. En decadent betekende bovenal: in alle eenzaamheid heel erg verliefd zijn. Op alles wat schoon en verheven was en vooral niet alledaags. Het was zwelgen in gevoel, de wereld willen omarmen, wetende dat niets blijft. Het leven als zeepbel.

Ik weet niet van wie ik het meeste hield: de kinderlijke Sebastian met zijn eeuwige teddybeer Aloysius, de ingetogen Charles met zijn kunstenaarsziel of de gekwelde Julia, de beeldschone zus van Sebastian met wie Charles later een verhouding krijgt. Ik denk dat het ook niet uitmaakte, ik wilde ze zijn, allemaal. En om eerlijk te zijn is dat gevoel, ruim twintig jaar later, nog steeds niet helemaal verdwenen.