Herstel beurs VS, Bos optimistisch

Wall Street heeft zich gisteren enigszins hersteld. De Dow Jones-index sloot 1,3 procent hoger dan maandag. Toen beleefde hij de sterkste daling sinds 9/11: een verlies van 4,4 procent.

De Amsterdamse AEX-index sloot gisteren 3,6 procent lager. Opnieuw daalden vooral de koersen van banken en verzekeraars: Fortis (min 10,9 procent), ING (min 8,8 procent) en Aegon (min 7,2 procent).

In een wereld waar het economisch tegenzit, gaat het met Nederland relatief goed, is de boodschap uit de gisteren uitgesproken Troonrede. De economie staat er „relatief goed voor”, zei koningin Beatrix. De werkloosheid is laag. Sinds 2000 is de koopkracht per huishouden gemiddeld met 12 procent gestegen. Maar, benadrukte Beatrix, „alertheid blijft geboden”.

Minister van Financiën Wouter Bos schrijft vandaag in deze krant dat de politiek niet machteloos staat bij een internationale financiële crisis en bij grote overnames. Zijn opiniestuk baseert hij op hoofdstuk 2 van de Miljoenennota die hij gisteren presenteerde. „Toezichthouders krijgen nieuwe bevoegdheden. Financiële instellingen worden aan nieuwe eisen gebonden. Topinkomens worden aangepakt door commissarissen, vakbonden, aandeelhouders en wetgever.”

In de VS is de koersdaling van maandag inmiddels verwerkt in de verkiezingscampagne. Barack Obama’s team kwam gisteren met dit tv-spotje:

(Tekst in beeld:) Sept. 15, 2008. Lehman Bros. Collapses. Markets in Turmoil. Job Losses at 605,000 for the Year. Foreclosures at 9,800 a Day. And John McCain Says?

(McCain:) „Our economy I think, still, the fundamentals of our economy are strong.”

(Tekst in beeld:) ‘The fundamentals of our economy are strong?’

(McCain:) „The fundamentals of our economy are strong.”

(Tekst in beeld:) ‘How can John McCain fix our economy if he doesn’t understand it’s broken?’

Lees het artikel van Wouter Bos op pagina 19

Bekijk het spotje van Obama via nrcnext.nl/links