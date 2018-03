Haarlem moet betalen voor terugkeer van de gestolen doeken

Haarlem. De gemeente Haarlem moet zeker enkele tonnen betalen om drie schilderijen terug te krijgen die in 2002 uit het Frans Hals Museum in Haarlem werden gestolen en afgelopen weekeinde werden teruggevonden. Museumdirecteur Karel Schampers heeft dat gisteren gezegd in een uitleg over de verzekering van de doeken. Bij de roof verdwenen in totaal vijf schilderijen. Drie doeken waren eigendom van het museum, twee schilderijen waren geleend. Toen het onderzoek naar de diefstal in 2003 vastliep, koos het museum ervoor de verzekerde bedragen te laten uitkeren. Een `behoorlijk deel` van dat geld is opgegaan aan extra beveiliging van het museum. Formeel is de verzekeraar daarom vooralsnog eigenaar van de teruggevonden schilderijen, aldus Schampers. Het museum kan ze terugkopen voor de uitgekeerde bedragen minus eventuele schade. De destijds getaxeerde waarde van de vijf gestolen doeken was 2,5 miljoen euro. Voor hoeveel ze verzekerd waren, wilde Schampers niet kwijt. Het gaat om de schilderijen De Kwakzalver van Jan Steen, De Muzikanten van Cornelis Bega, Drinkgelag van Cornelis Dusart en De Tevreden Drinker van Adriaen van Ostade.