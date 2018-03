GroenLinks: minima van morgen in de steek gelaten

Femke Halsema spreekt op de website van GroenLinks over „een CDA-begroting”. „De PvdA kan er niet trots op zijn dat de koopkracht van de minima, ondanks de belofte van Bos, daalt. En als ze chronisch ziek zijn of hulpbehoevend, krijgen ze ook nog de afschaffing van de buitengewone uitgavenaftrek en een ingreep van 800 miljoen in de AWBZ voor de kiezen. De minima van morgen, de hard groeiende groep kansarme jongeren, worden in de steek gelaten. Hun toekomst legt het af tegen klachten over files, belastingdruk, en onfatsoen.”

De partij wil verder een Deltacommissie Jeugd, die een meerjarig investeringsprogramma ontwikkelt om problemen in de jeugdzorg, schooluitval, jeugdwerkloosheid en kindermishandeling aan te pakken.

De partij is verder ontevreden over het milieubeleid. „Voor 2009 ontbreekt ieder gevoel van urgentie. In Nederland stokt de vergroening van de belastingen. Het Belastingplan leidt zelfs tot fiscale ontgroening. Bovendien vloeien extra gasbaten naar consumptieve doelen, in plaats van investeringen in duurzame energie. Het keren van de klimaatcrisis legt het weer eens af tegen het keren van de economische neergang. Voor deze kortzichtigheid betalen toekomstige generaties een hoge prijs.”

Volgens de partij is de visie van dit kabinet op vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt weinig duurzaam. „Of het nou gaat om jongeren, vrouwen of ouderen, bij het aanboren van de arbeidsreserve laat het kabinet veel kansen liggen.”