Gouverneur van opstandige regio Bolivia gearresteerd

La Paz. Leopoldo Fernandez, de gouverneur van de opstandige Boliviaanse provincie Pando, is gisteren gearresteerd door regeringstroepen. Volgens president Morales is hij aanstichter van het geweld waarbij afgelopen week zeker zestien doden vielen en zal hij worden berecht voor `genocide`. Pando is een van de vijf van in totaal negen departementen die het niet eens zijn met Morales` socialistische revolutie.