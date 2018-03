Gestolen doeken zijn beschadigd

Guido de Vries

Eigenlijk had directeur Karel Schampers van het Frans Hals Museum in Haarlem „de hoop opgegeven” dat hij de vijf meesterwerken die in maart 2002 uit het museum werden gestolen, zou terug krijgen. „Ik dacht dat het een diefstal op bestelling was. De daders zochten gericht naar deze doeken, lieten veel waardevollere stukken hangen.”

Bovendien sloot de politie Kennemerland het onderzoek naar de kraak in 2003, omdat het op een „volstrekt dood spoor” was geraakt, aldus Schampers. Daarom koos het museum er destijds ook voor de bedragen waarvoor de schilderijen waren verzekerd, uit te laten betalen.

Maar gistermiddag zat Schampers op het hoofdbureau van de politie in Den Bosch, vóór de vijf schilderijen. Want afgelopen weekeinde pakte de politie Brabant Noord drie van heling verdachte mannen op die de schilderijen te koop hadden aangeboden. De geschatte waarde bedraagt drie miljoen euro.

De kunstwerken hebben flinke schade opgelopen. Zo is het vernis van Het Drinkgelag van Cornelis Dusart „zwaar aangetast” en zitten er krassen en deuken De Kwakzalver van Adriaen van Ostade en De Kwakzalver van Jan Steen. De Tevreden Drinker van Van Ostade en De Muzikanten van Cornelis Bega zien er volgens de directeur redelijk goed uit. Hij schat de kosten van de reparatie op circa 20 duizend euro.

Politie en justitie heropenden de zaak begin 2007, na een tip over een nu 69-jarige man. „We stelden heel snel vast dat de schilderijen die hij in de aanbieding had, afkomstig waren uit het Frans Hals Museum”, aldus een woordvoerder van de recherche.

De politie zette infiltranten in, onder andere uit Engeland. Zij ‘kochten’ vrijdagavond vier doeken in de woning van de 69-jarige man in Boxtel. Het vijfde schilderij werd een dag later overgedragen in motel Van der Valk in Eindhoven. Daarna arresteerde de politie de drie mannen.

„We moesten vrijdag contant betalen”, aldus de woordvoerder. Hij voegde daaraan toe dat „een deel” van de koopsom nog zoek is. Hoeveel wilde hij niet zeggen. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt dat op twee adressen van de verdachten onder meer „drie dure auto’s, twee motoren, een tiental kostbare horloges, wapens en munitie” in beslag zijn genomen. „Daarmee kunnen we het wederrechtelijke voordeel dat ze hebben behaald, terugvorderen.”

De arrestatie van de drie verdachten leidde (nog) niet naar de plegers van de inbraak. „We hebben de helers, maar hebben helaas geen zicht op de stelers.”