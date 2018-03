‘Een mentaliteitsverandering zal door de overheid moeten worden bevorderd’, schreef de filosofe Ellen ter Gast („moeder van twee kleine kinderen”) gisteren uitdagend in nrc.next, „en we moeten vooral niet luisteren naar mannen als Kinneging of naar onze Nederlandse powerfeministes.”

Die zat.

Ter Gast vindt dat moeders overbelast zijn. De combinatie van een fulltime baan en kinderen is te zwaar. Daarom moeten moeders en vaders de zorg delen door beiden parttime te werken. De overheid zou de vaders daartoe moeten verplichten.

’s Avonds moest zij haar stevige woorden in Felix Meritis in Amsterdam verdedigen tegen de rechtsfilosoof Andreas Kinneging („vader van twee zoons”) zelf. Ik („vader van twee grote dochters”) besloot erheen te gaan, want voor een fikse rel ben ik altijd te porren.

Helaas, de Nederlandse vrouwen zijn daar anno 2008 te aardig voor. Dertig jaar geleden zouden sprekers als Kinneging door een volledig getuinbroekte zaal zijn uitgejoeld, tegenwoordig luistert de vrouw aandachtig, haalt haar schouders op en keert terug naar haar ploeterbestaan.

„Als het aan mannen als Kinneging ligt, zal er nooit iets veranderen”, zuchtte een vrouw.

Kinneging, die een bescheiden reputatie als verstokt conservatief heeft opgebouwd, zal de laatste zijn om dat tegen te spreken. Hoezo verandering? De dingen zijn zoals ze zijn. De vrouw is goed in de verzorging van het kind, de man is daarin een stuntelaar. Hoe dat komt? „Het zit in de genen”, zei hij met een gezicht dat zich zo weinig mogelijk expressie toestond, hooguit een vleugje schamperheid. Al twee miljoen jaar was het zo, dat waren de feiten.

Hoe hij het zelf thuis had geregeld, vroeg men hem. Hij bleek zeer tevreden over zichzelf, gelukkig maar. Hij was „een heel zorgzame vader” en kon dat ook zijn, omdat hij als hoogleraar veel thuis werkte. Zijn vrouw hoefde niet alléén aan het aanrecht te staan, ze was advocaat en werkte negentien uur per week.

Als we alle Nederlandse mannen hoogleraar filosofie in Leiden maken, zijn we van deze problemen af, bedacht ik in een flits – maar dit terzijde.

„Zit het bij jou dan niet in de genen?”, vroeg Ellen ter Gast hem.

Inderdaad, zei Kinneging, je moest hem als een van de uitzonderingen beschouwen. „Mijn meeste soortgenoten zijn niet zo zorgzaam als ik.”

„Ik denk dat mannen het prima zouden kunnen”, zei Ter Gast, „ze hebben het alleen niet geleerd.”

Op de terugweg moest ik onvermijdelijk aan mijn eigen carrière als vader denken. En die van mijn vader en van mijn schoonzoons. Ik zag daar een ontwikkeling in. Mijn vader was thuis een patriarch die de zorg volledig aan zijn vrouw overliet. Ik stond dichter bij mijn kinderen, maar in de praktische zorg was ik ook geen grote held. Mijn schoonzoons doen thuis meer dan ik ooit gedaan heb.

Misschien ligt alles wel niet zo onwrikbaar vast als Kinneging veronderstelt.

Wat niet wegneemt dat ik thuisgekomen onmiddellijk naar mijn vrouw brulde: „Mijn pantoffels!”

„Wat krijgen we nou?” vroeg ze.

„Het zit in de genen”, zei ik.