Geen snelle oplossing voor conflict Bolivia

In een krant van gisteren stond een foto van de strijdvaardige Leopoldo Fernandez, gouverneur van Pando, een van de opstandige departementen in Bolivia. Gebalde vuisten, arm in de lucht geheven, op straat aan de zijde van betogers tegen de Boliviaanse president Evo Morales. Toen was hij nog niet gearresteerd. Gisteravond wel.

In het departement van Fernandez kwamen dit weekeinde bij onlusten waarschijnlijk zestien mensen om het leven, allen aanhangers van de president. Een bloedbad waar Fernandez nu verantwoordelijk voor wordt gehouden. In Pando was na een week van aanhoudende rellen en geweld vrijdagavond een staat van beleg afgekondigd, maar Fernandez zou desondanks zelf twee protesten hebben georganiseerd.

Zijn aanhouding was een lastig moment op een dag waarop er voor het eerst weer sprake was van een toenadering tussen Morales en zijn tegenstanders, de gouverneurs van een vijftal departementen die meer autonomie wensen. Ondanks Fernandez’ arrestatie is het afgelopen nacht tot een akkoord gekomen tussen de president en een deel van de oppositie, zo meldde Reuters. Het dient slechts als basis om verder te onderhandelen, maar toch. Na een week van keiharde demonstraties, doden en gewelddadige bezettingen is dat een sprong voorwaarts.

„Maar verwacht niet dat beide kampen snel een oplossing zullen vinden. Het zal nog lang onrustig blijven in Bolivia”, waarschuwt Clayton Cunha, Bolivia analist van OPSA, een gezaghebbend Zuid-Amerika instituut in Rio de Janeiro. Volgens Cunha heeft zowel Morales als de oppositie weinig ruimte voor compromissen.

Inzet van het conflict is de nieuwe grondwet die Morales wil invoeren. Op basis van de nieuwe constitutie krijgt de indiaanse meerderheid in Bolivia meer inspraak, onder meer bij de herverdeling van grond en inkomsten uit exploratie van grondstoffen (in het bijzonder de gasbaten). De oostelijke, welvarende departementen, waar toevallig ook de meeste gasvelden liggen, zijn mordicus tegen deze opzet.

Een van de bijna onoverkomelijke pijnpunten in het conflict is de herverdeling van grond. In de nieuwe constitutie mag een grondeigenaar straks tot maximaal 10.000 hectare bezitten. „Dat is voor mensen in een departement als Santa Cruz, waar veel grootgrondbezitters wonen, zoals sojaboeren, onacceptabel”, zegt Cunha.

Voor Morales is het tegelijkertijd onmogelijk om terug te komen op dit onderwerp: herverdeling van grond is een van de pijlers van zijn politiek. Net als het anders besteden van de gasbaten, waar Morales meer Bolivianen van mee wil laten profiteren. Bolivia beschikt over enorme gasvelden. „Als Morales hier op terugkomt, staat dat gelijk aan politieke zelfmoord.”

Tot nu toe hebben de afvallige departementen als een eenheid geopereerd, maar dat hoeft niet zo te blijven. Hoewel Tarija (waar veel gasvelden liggen) zich bijvoorbeeld vooral druk maakt over de verdeling van de gasbaten, speelt de discussie over het grondbezit in dat departement een minder prominente rol. Reden: er is weinig vruchtbaar landbouwgrond aanwezig. Cunha: „Pando is na de doden van afgelopen weekeinde al wat geïsoleerder geraakt. En je kunt je ook voorstellen dat Tarija wel een pact sluit met de regering als er een nette oplossing voor de inkomsten uit gas wordt gevonden.”

Morales staat sinds maandag ook iets sterker, als gevolg van steun uit het buitenland. Zo hoog was de spanning opgelopen in Bolivia, dat de Unie van Zuid Amerikaanse Naties (UNASUL), een overlegorgaan van twaalf Zuid-Amerikaanse landen, een spoedbijeenkomst op maandag had georganiseerd in Chili. Er werd zelfs even gevreesd voor een burgeroorlog. „Wat belangrijk is, is dat die landen hun steun hebben uitgesproken aan Morales en afstand hebben genomen van de oppositie. Die staat daardoor internationaal geïsoleerd”, zegt Cunha.

UNASUL liet maandagnacht weten Morales te steunen en een coup niet te accepteren. Michelle Bachelet, president van Chili en tijdelijk voorzitter van UNASUL, heeft ook voorgesteld een commissie op te richten die actief de onderhandelingskanalen tussen Morales en de oppositie moet openhouden. Of Morales dat voorstel zal accepteren, is nog maar de vraag. Vorige week had president Lula van Brazilië ook al aangeboden een diplomatieke missie te sturen naar Bolivia voor overleg met beide partijen. Morales wees dat af, hoewel de oppositie zelf had aangeven daar juist een voorstander van te zijn. Anders, zo vrezen de opstandige gouverneurs, zou Hugo Chávez, de president van Venezuela en kompaan van Morales, wellicht te veel invloed krijgen.

Chávez mengde zich vorige week nadrukkelijk in het conflict en waarschuwde dat Venezuela bij een eventuele val van Morales wel eens gewapende groepen (lees: aanhangers van Morales) zou kunnen gaan steunen. En nadat Morales zelf de ambassadeur van de VS het land uit had gestuurd, vanwege vermeende betrokkenheid bij de protesten, deed Chávez uit een soort van solidariteit hetzelfde met de hoogste Amerikaanse diplomaat in Venezuela.

Niettemin heeft UNASUL voorlopig de rol van Chávez enigszins weten te neutraliseren. „Chávez wordt meer invloed toegedicht dan hij werkelijk heeft”, zegt Cunha. „Na zijn uitspraken over steun aan gewapende groepen was het ministerie van Defensie van Bolivia er snel bij om buitenlandse inmenging af te wijzen. Het is nu aan Morales: komt hij er alleen uit met de gouverneurs, of heeft hij straks toch hulp van bijvoorbeeld UNASUL nodig?”