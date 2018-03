Fusie Britse banken door crisis

De Britse bank Lloyds TSB is in vergevorderde onderhandelingen over een fusie met HBOS, de bank die onder meer eigenaar is van de grootste Britse hypotheekverstrekker Halifax. Dit heeft de BBC vanmorgen gemeld. Hierdoor zou een van de grootste banken van Groot-Brittannië ontstaan.

De besprekingen hebben plaats op een moment dat vooral HBOS in ernstige problemen is geraakt door een zware koersval in reactie op de turbulentie in Wall Street van de laatste dagen. HBOS-aandelen verloren de afgelopen paar dagen 40 procent van hun waarde. Ook Lloyds TSB zag zijn waarde op de beurs fors dalen. De koers van HBOS steeg vanmorgen licht als gevolg van het fusiebericht.

HBOS en Lloyds TSB wilden vanmorgen nog niet reageren, maar volgens de BBC zou de deal al binnen de komende 24 uur zijn beslag kunnen krijgen. HBOS zei gisteren nog voldoende middelen te hebben om aan zijn verplichtingen te voldoen. Ook de Britse toezichthouder Financial Services Authority (FSA) bevestigde dit.

Veel waarnemers speculeerden er gisteren op dat de Britse regering een soortgelijke reddingsoperatie zou moeten opzetten voor HBOS als de Amerikaanse regering zojuist heeft gedaan voor het verzekeringsconcern AIG. De gevolgen van een eventuele ondergang van HBOS zouden te ingrijpend zijn voor de Britse economie.

De Londense City maakt een enerverende periode door. Zo’n 5.000 medewerkers van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers, die maandag failliet ging, komen op straat te staan. Naar verwachting zal ook Merrill Lynch, dat maandag door Bank of America werd overgenomen, veel mensen in de City ontslaan. De Britse bank Barclays sloeg gisteren zijn slag door een deel van Lehman Brothers over te nemen voor twee miljard pond (2,52 miljard euro).

Het lot van een van die duizenden Lehman-medewerkers trok in het bijzonder de aandacht. De 24-jarige Fransman Edouard D’Archimbaud moest vorige week beginnen, maar kon door de brand in de Kanaaltunnel pas maandag aan het werk in Londen. Een uur nadat hij op kantoor was gearriveerd, werd hij ontslagen.