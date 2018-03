Furlan wint in Ronde van Polen

BIALYSTOK, 17 sept. Angelo Furlan heeft gisteren de derde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Italiaanse wielrenner uit de ploeg Crédit Agricole was aan het einde van de rit tussen Mikolajki naar Bialystok de snelste in de massasprint. Tweede werd de Braziliaan Luciano Pagliarini. Allan Davis, die als derde eindigde, nam door bonificatieseconden de leiding in het algemeen klassement over van de Braziliaan Antonio Murilo Fischer.