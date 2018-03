Five O'Clock Heroes met de stem van fotomodel Deyn

Five O’Clock Heroes: Speak Your Language

Het schijnt dat de band er al spijt van heeft, maar de samenwerking met zangeres/fotomodel Agyness Deyn in de single Who, geeft de muziek van de Five O’Clock Heroes een tederheid die wonderwel aansluit bij de rebelse zangstijl van voorman Antony Ellis. De band heeft spijt omdat de aandacht van de media zich vooral richt op Deyn, die behalve ‘gezicht’ van Burberry, ook de verloofde is van Albert Hammond Jr. (gitarist van The Strokes), en all round-stijlvoorbeeld. En de blonde Deyn kan zingen. Haar stem tinkelt als een ijsblokje, zoals die van wijlen Kirsty MacColl. Gedreven en zuiver, roeit ze in tegen de stroom van de harkerige gitaren en houthakkersdrums die de Five O’Clock Heroes tot hun versie van new wave rekenen.

Five O’Clock Heroes spelen ook op hun tweede cd een simpel soort wave-liedjes. Reggae-invloeden, puntige liedjes, een gesmeerd meppende drummer, en een zanger die uithaalt met schurend keelgeluid. Het is al mooi in een nummer als Judas, maar met de zang van Deyn in dat ene nummer, wordt het pas echt bijzonder.

HESTER CARVALHO

