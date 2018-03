Film van de dag

Broken Flowers. Don Johnston (Bill Murray), een Don Juan op zijn retour, zoals zijn vriendin hem toevoegt op het moment dat ze hem verlaat, krijgt te horen dat hij een zoon heeft, alleen weet hij niet wie de moeder kan zijn. Zijn buurman, een Jamaicaanse amateur-speurder, zet zijn tanden in dit probleem en schotelt Johnston een reis voor langs vier potentiële moeders (de vijfde kandidaat blijkt al te zijn overleden). Dat is Broken Flowers: vijf ontmoetingen (met de buurman en de vier vrouwen) en daartussen de reizen waarin Don Johnston en wij moeten recapituleren. De ontmoetingen zijn de bron waaruit de humor de film in stroomt. Don wíl zijn zoon vinden, hij wíl zijn oude geliefden nog een keer zien. Wat hij nu bezit, een fortuin uit computerhandel, een leeg huis, een bruine bank en elke dag een nieuw trainingspak, maakt hem in ieder geval niet gelukkig. (Jim Jarmusch, 2005, VS/F), Canvas, 20.40-22.25u