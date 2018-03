Fed ziet grenzen van rentebeleid

Duwen tegen een draadje, werd het genoemd: de poging van de Japanse centrale bank in de jaren negentig en begin deze eeuw om met een ultralage rentevoet te proberen om het dalende prijspeil in Japan te lijf te gaan. Ultralaag betekende een tijdlang zelfs een rentevoet van 0 procent.

Dat was gevaarlijk: de deflatie die Japan in zijn greep hield, zorgde ervoor dat de reële rente nog altijd positief was, zelfs bij een rente van 0 procent. De monetaire stimulering van de economie had haar grenzen bereikt. Want de rente kun je nu eenmaal niet negatief maken – al is dat in de praktijk bizar genoeg nog wel een enkele keer voorgekomen in Japan.

De Amerikaanse Federal Reserve bevindt zich dezer dagen ogenschijnlijk in geheel andere omstandigheden. De inflatie in de Verenigde Staten is juist veel te hoog, en bevindt zich rond de 4 procent. Maar in één aspect komen beide gevallen wel aardig overeen: net als de Bank van Japan destijds probeert de Fed de geldmarkt op gang te houden. De liquiditeit, de ruime en levendige geldhandel tussen banken die het bloed is van de financiële sector, hapert nu al meer dan een jaar. Banken zijn terughoudend om aan elkaar te lenen, omdat zij van elkaar niet meer weten wat zij als tegenpartij waard zijn.

Anders dan de Europese Centrale Bank koos de Fed er een jaar geleden aanvankelijk voor zijn rentevoet fors te verlagen, met als doel geld goedkoper te maken en zo de liquiditeit te bevorderen. Aan het eind van het jaar volgde de Fed alsnog het Europese voorbeeld, door op grote schaal geld in de interbancaire markt te pompen, tegen acceptatie van een breed palet van onderpand. Die regels zijn sindsdien verruimd: in de nasleep van de deconfiture van zakenbank Bear Stearns werd het Fed-loket ook geopend voor zakenbanken in plaats van voorheen alleen voor commerciële banken. En het heeft er nu alle schijn van dat, met de redding van verzekeraar AIG, ook onderpand van dit concern in de praktijk wordt geaccepteerd.

De afgelopen dagen waren zeer zwart op de financiële markten, maar toch koos de Fed er gisteren niet voor de rente te verlagen vanaf het huidige niveau van 2 procent. Daarin heeft de centrale bank vermoedelijk wel gelijk gehad. Allereerst zou er dan steeds minder munitie overblijven voor verdere rentestappen, en niemand wil in de positie komen waarin de Japanse centrale bank met haar nulrente zat. Belangrijker misschien nog wel is dat het eerst prioriteit heeft om het officiële rentetarief van 2 procent in de praktijk te kunnen handhaven. Want dat lukt niet zo goed.

Financiële instellingen stopten gisteren vrijwel met het lenen aan elkaar, en koesterden hun kasposities. Het lot van AIG was in meerdere opzichten van enorm belang. De Amerikaanse verzekeraar was onder meer actief in het hoogste segment van de markt voor zogenoemde collateralized debt obligations (CDO’s). Deze inmiddels gewraakte financiële instrumenten bestaan uit tranches van beleggingen in schulden. De laagste tranches krijgen, als de onderliggende (hypotheek-)schulden niet worden afbetaald, de eerste klap, maar geven ook de hoogste rente. De allerhoogste tranches kunnen in theorie vrijwel niet falen, omdat deze pas geraakt worden als alle tranches daaronder de klappen hebben gekregen. Ze betalen dan ook een verhoudingsgewijs lage rente uit. Deze zogenoemde super senior-schuld had onaantastbaar moeten zijn, maar de lotgevallen van AIG bewijzen dat ook deze beleggingen lang niet waard zijn waarvoor ze in de boeken staan.

Bovendien is AIG een grote partij in de enorme markt voor credit default swaps, onderlinge verzekeringen tussen beleggers op het risico dat schulden niet worden afbetaald. Alleen al de gedachte aan een deconfiture van AIG was onverdraaglijk. Het AIG-effect zorgde gisteren dan ook voor zonodig nog meer wantrouwen tussen banken. Zij leenden elkaar nog maar mondjesmaat – in de Europese markt ging het gerucht dat banken van elkaar alleen nog oerdegelijke Duitse staatsobligaties als onderpand accepteerden. Het gevolg was dat de interbancaire rente hoog opliep, en in de VS was dat het ergst. De interbancaire Libor-rente steeg op een bepaald moment tot 6 procent, en dat is ver boven de federal fund rate van 2 procent die de Fed dicteert. En zelfs met dat dicteren ging het fout. Het tarief sloot op 2,8 procent, en dat is uitzonderlijk. De centrale bank wist niet eens haar eigen rentevoet aan de markt op te leggen.

Dat is dit jaar al een paar keer gebeurd, zoals uit bijgaande grafiek blijkt. Nadat de centrale banken de banksector met geld hadden overspoeld om ze over het jaareinde heen te helpen, was de federal fund rate begin januari in de praktijk fors lager dan het officiële doel. Rond verwachte en doorgevoerde renteverlagingen gebeurde dat ook een paar keer. Eind juli, toen voor het eerst geruchten over grote problemen bij zakenbanken Merrill Lynch en Lehman opdoken, verkrapte de geldmarkt en steeg de federal fund rate ver boven het officiële doel van de Fed.

Maar de situatie van gisteren is echt ongeëvenaard. De Federal Reserve pompte 50 miljard dollar in de geldmarkt, en de ECB 70 miljard euro. Alles om te bereiken dat de geldmarktrente op haar best in de buurt komt van wat de centrale banken willen. Het verlagen van de rente is onder die omstandigheden redelijk zinloos. Zoals het duwen tegen een draadje.