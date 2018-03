Fed voorkomt omvallen van verzekeraar

De Amerikaanse centrale bank heeft ’s werelds grootste verzekeraar, AIG, de facto overgenomen in een poging de „toch al kwetsbare financiële markten” te beschermen. Ontmanteling van AIG dreigt.

De Fed leent de beursgenoteerde verzekeraar de komende twee jaar 85 miljard dollar (60 miljard euro) en krijgt daar een controlerend belang van 80 procent voor terug. De bekendmaking van de radicale ingreep kwam vannacht, nog geen 48 uur nadat de Amerikaanse overheid en de Fed hadden geweigerd om zakenbank Lehman Brothers te hulp te schieten.

Het omvallen van AIG, met 116.000 werknemers en kantoren in 130 landen de grootste verzekeraar ter wereld, zou echter onvoorzienbare gevolgen voor de economie hebben. Voor consumenten en bedrijven zouden verwarrende situaties zijn ontstaan over hun verzekeringen. Daarnaast hebben veel financiële instellingen door AIG uitgegeven obligatieverzekeringen in bezit en zouden daar fors op moeten afschrijven. „Een wanordelijk faillissement” zo volgens de Fed bijdragen aan de kwetsbaarheid van de financiële markten. Ook kon het omvallen van AIG „bijdragen aan wezenlijk hogere kosten om te lenen, teruglopende welvaart en een zichtbaar zwakkere wereldeconomie”.

De Amerikaanse centrale bankiers hebben gisteren niet, zoals sommige analisten hadden verwachtm de rente verlaagd om daarmee de financiële instellingen te hulp te schieten.

De Amerikaanse beurzen waren gisteren nagenoeg onveranderd in afwachting van de afloop van een reddingsactie van AIG. In Europa en Azië werd vanochtend eerst opgelucht gereageerd, maar de nervositeit nam toe en na aanvankelijke forse stijgingen van de koersen waren deze rond het middaguur gedaald.

Gisteren werd bekend dat de Britse bank Barclay’s, die dit weekend weigerde om zonder overheidssteun Lehman over te nemen, delen van de failliete zakenbank zal kopen voor een bedrag van 1,75 miljard dollar. Vanmorgen leek het erop dat de Britse bank Lloyds TSB de Britse hypotheekbank HBOS, waarvan de koers in de afgelopen dagen was gekelderd, zal overnemen.

