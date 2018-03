Extra geld voor cultuur ?onvoldoende?

Het Concertgebouworkest is de grote winnaar van de Cultuurnota van minister Plasterk. Het krijgt jaarlijks 1,5 miljoen meer uit een nieuw potje ‘internationale excellentie’, waarin 4 miljoen is ondergebracht.

Het extra geld voor internationale excellentie komt naast de tien miljoen euro extra subsidie die Plasterk verdeelt over de 205 instellingen en acht fondsen in de nieuwe basisinfrastructuur. Een groot deel hiervan gaat naar de regio, waarin kunstproducerende instellingen er twintig procent op vooruit gaan. Voor onderhoud van gebouwen van rijksmusea is 2,4 miljoen extra uitgetrokken.

Voor de Basisinfrastructuur is de totale begroting 380 miljoen, voor de (cultuur-)fondsen 150 miljoen. De totale cultuurbegroting omvat 916 miljoen. De totale vijftig miljoen extra voor cultuur in brede zin, zoals afgesproken in het regeerakkoord, verdeelt Plasterk over posten als het Nationaal Historisch Museum, cultuurparticipatie, gratis musea voor kinderen tot 12 jaar en een stimulans om kunstinstellingen zelf meer te laten verdienen. Ook de pot internationale excellentie wordt hiervan betaald.

Els Swaab, voorzitter van de Raad voor Cultuur, is blij met de extra 7,2 miljoen die beschikbaar komt voor de Basisinfrastructuur. „Maar voor een goede infrastructuur is nog 5,5 miljoen meer nodig voor individuele instellingen.”

Ook Ad ’s-Gravesande, voorzitter van belangenvereniging Kunsten ’92, vindt dat Plasterk „belangrijke stappen heeft gezet”. Maar al investeert hij tien miljoen extra in de Basisinfrastructuur, toch eist het nieuwe cultuurbeleid ook volgens ’s-Gravesande nog meer. „Van het extra geld voor producerende kunstinstellingen in de Basisinfrastructuur, profiteren instellingen in de regio het meest. Instellingen in de randstad komen er aardig vanaf omdat zij 30 procent van de geadviseerde verhoging krijgen. Maar er zijn ook instellingen in de Basisinfrastructuur die niks extra ontvangen.”

Die instellingen, die vanaf 2009 worden geconfronteerd met een generieke korting die in 2010 oploopt tot 3.4 procent, gaan er „echt fiks op achteruit” .

’s-Gravesande: „Plasterk zegt dat er meer geld voor kunst is dan ooit. Dat is waar. Maar als je het bedrag wat er bijkomt afzet tegen de totale rijksbegroting, is het aandeel voor kunst er op achteruit gegaan. Dat is nu 0,58 %, en dat is nog altijd heel weinig.”