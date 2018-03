Enquist beëindigt schrijverschap

AMSTERDAM, 17 sept. Anna Enquist stopt met schrijven. Dat zegt zij in het maandblad Opzij. Op 10 oktober verschijnt Enquists nieuwe roman Contrapunt, een ode aan haar dochter Margit die in 2001 overleed bij een verkeersongeval. Nu dit is voltooid, staat ze op een breekpunt, zegt ze in Opzij. ”Het is met schrijven gewoon wel klaar.” Enquist is behalve schrijfster ook psychoanalytica en pianiste.Haar schrijverschap ontstond begin jaren negentig als een soort vervanging van het pianospelen. ”Nu ik weer meer speel, heb ik geen vervanging meer nodig.”