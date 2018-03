Enait en Verdonk lokken samen bureaucratie uit Ik De wet Sociale normen

Onlangs ging de islamitische advocaat Mohammed Enait bij het EO-programma Knevel en Van den Brink in debat met Kamerlid Rita Verdonk (TON) over de vraag of het in Nederland nu wel of niet verplicht moet zijn om vrouwen een hand te geven. Jammer genoeg gingen in de dagen erna de meeste columns en commentaren vooral over het absurde taalgebruik van Enait (‘bipolaire conceptualisaties’, ‘chef d’oeuvre’), en niet over die paar normale Nederlandse zinnen die hij tijdens de uitzending ook ter berde bracht. Die waren namelijk veel interessanter, omdat ze treffend illustreerden wat precies de filosofische oorsprong is van het conflict dat Enait en Verdonk die avond uitvochten – een conflict dat draait om de vraag: waar houdt de (religieuze) vrijheid van het individu op, en waar begint de (afdwingbare) sociale norm van het collectief?

Het antwoord van Enait op die vraag was glashelder. Hij vindt dat de vrijheid van het individu voorrang heeft op de toevallige sociale conventies van een land. „Ik wil invulling geven aan mijn leven zoals ik dat wil”, zei hij en beriep zich daarbij op artikel 6 van de Nederlandse grondwet – de vrijheid van godsdienst. Die vrijheid, redeneerde Enait, biedt hem wettelijk de ruimte om op grond van zijn religieuze overtuigingen vrouwen geen hand te geven en niet op te staan voor rechters in een rechtszaal. Dat de sociale norm in Nederland anders van hem verlangt, deerde hem niet: we hebben hier immers geen „wetboek van fatsoensnormen”, aldus Enait.

Dat laatste is, zeker voor een advocaat, een uiterst vreemde, maar ook veelzeggende opmerking. Het wetboek bestaat immers uit niets anders dan fatsoensnormen – zoals: dat het niet hoort om iemand te vermoorden, te verkrachten of te bestelen. En Enait bedoelde natuurlijk niet dat Nederland géén wetboek heeft. Wat hij bedoelde te zeggen was dat niet iedere fatsoensnorm ook automatisch een wet is; sommige normen zijn slechts conventies – en aan die conventies heeft Enait geen boodschap. Hij voelt zich niet gehouden aan regels die niet officieel geschreven staan.

Die opvatting verraadt iets cruciaals over Enaits denkwijze, namelijk dat hij twee morele autoriteiten erkent: zichzelf en de wet. Als het gaat om ‘de invulling van zijn leven’ gehoorzaamt hij uitsluitend aan zijn eigen morele opvattingen, die hij ontleent aan de islam. Sociale normen zijn daaraan ondergeschikt, tenzij het om wettelijke normen gaat, zoals de grondwet of de uitspraken van de rechter. Daaraan voelt hij zich weer wél gebonden. Dat zal deels te maken hebben met zijn achtergrond als advocaat, maar is ook een typisch westerse manier van denken. De meeste westerlingen redeneren namelijk precies zoals hij: als iets geen geschreven regel of wet is, is men er niet toe verplicht.

Wie denkt dat Enait een onaangepaste, slecht geïntegreerde, niet-westerse allochtoon is, heeft het volgens mij dan ook helemaal mis. Enait is eerder het omgekeerde: een prototypische westerse individualist. In een fundamentalistisch moslimjasje weliswaar, met een gebrek aan respect voor niet-islamitisch gezag die eerder neigt naar aandachttrekkerij dan naar oprechte overtuigdheid, maar voor het overige is zijn houding exemplarisch voor het soort mens dat in het Westen gemeengoed werd door de opkomst van het Verlichtingsdenken van Immanuel Kant (1724-1804) en het liberalisme van John Stuart Mill (1806-1873).

Zowel Kant als Mill stonden namelijk een samenleving voor waarin de mens bevrijd zou zijn van alle traditionele, morele autoriteiten die tot dan toe de dienst hadden uitgemaakt: de zuil, de familie, de priester, de leraar, de overheid én alle bijbehorende conventies. Beide denkers propageerden als tegenhanger een radicaal individualisme, waarin de enige legitieme morele autoriteit het individu zelf was. Bij Kant resulteerde dit in het credo ‘durf te denken’: de mens moest niet luisteren naar de toevallig heersende opvattingen, maar naar zijn eigen verstand. Bij Mill resulteerde dit in een verregaande conceptie van vrijheid: de mens was vrij om te doen en laten wat hij wilde, zolang hij daarbij anderen maar geen schade berokkende.

Dit individualisme leidde in de afgelopen twee eeuwen niet alleen tot gezagsverlies van traditionele autoriteiten, maar had ook een onvoorzien bijeffect: bureaucratisering. Want hoewel de mens weliswaar een individualist was geworden, leefde hij natuurlijk niet opeens in afzondering. Nog altijd bevond hij zich in een sociale context waarin een morele autoriteit nodig was om conflictsituaties te beslechten. En aangezien de sociale conventies hun gezag hadden verloren, moest er een alternatieve bron van normativiteit worden gezocht. Die bron werd: de wet. Het gebrek aan morele autoriteiten leidde ertoe dat voor ieder (potentieel) conflict een nieuwe geschreven regel werd geïntroduceerd. De sociale omgangsvormen raakten in een aantal decennia tijd zelfs zozeer gebureaucratiseerd dat alle partijen in de Tweede Kamer nu unaniem voorstander zijn van het ‘terugdringen van de regeldruk’.

De ironie is dus dat het individualisme dat de mens moest bevrijden van de staat juist heeft geleid tot het omgekeerde, namelijk: een steeds bemoeizuchtigere en machtigere overheid. In zijn onlangs verschenen boek Leve het vooroordeel! (2008) constateert de Amerikaanse psycholoog Theodore Dalrymple zelfs dat het moderne individualisme heeft geleid tot een „autoritair systeem”, waarin „ieder moreel gezag dat intervenieert tussen de individuele menselijke wil en de macht van de overheid is vernietigd”. Waar de mens zich vroeger nog als vanzelfsprekend aanpaste aan de sociale conventies, moet nu iedere aanpassing wettelijk afgedwongen worden: de autonome individu erkent immers geen andere autoriteit. Daardoor, zegt Dalrymple, „is de wet, en dus de wetgever, de morele scheidsrechter van de samenleving geworden”.

Mohammed Enait lijkt zich totaal niet bewust van zijn eigen bijdrage aan dit paradoxale proces. Hij verwijt Rita Verdonk dat zij hem „de Nederlandse normen op wil leggen”, maar beseft niet dat zijn eigen recalcitrantie ten aanzien van die normen daar een drijvende kracht achter is. Zijn doorgeschoten claim om zijn leven ‘in te vullen zoals hij dat zelf wil’ zonder daarbij enige rekenschap af te willen leggen aan normale omgangsvormen en gezagsverhoudingen, veroorzaakt precies die tegenreactie waar Enait (terecht) zo kwaad over spreekt: dat de overheid op het absurde af iedere sociale conventie tot wettelijke verplichting wil verheffen. Minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) heeft vorige week al gezegd het opstaan voor de rechter wettelijk af te willen dwingen en Rita Verdonk heeft zich reeds voorstander getoond van een wet waarin het handen schudden wordt vastgelegd.

Vooral dat laatste is dubbelironisch. Uitgerekend Trots op Nederland, de partij die het sterkst gekant is tegen de bureaucratie (‘weg met de Haagse regeltjes’), is ook de partij die het sterkst pleit voor de steeds verdere bureaucratisering van onze omgangsvormen. Dat toont aan dat ook Verdonk haar eigen rol in dit proces niet begrijpt. Juist haar doorgeslagen drang om alles met regels en wetten af te dwingen, wekt immers precies die recalcitrantie van orthodoxe individualisten als Enait waar zij zo tegen is. Pragmatischer zou dus zijn om hem, zoals rechter Peter Ingelse vorige week in deze krant nog betoogde, gewoon „lekker te laten zitten” als de rechter binnenkomt. Niet om – uit naam van een slap moraalrelativisme – zomaar toe te staan dat iedereen naar zijn eigen normen leeft, maar eerder om te voorkomen dat niemand nog naar zijn eigen normen kan leven.

Want, zoals Verdonk zelf ook al constateerde: Enait is een uitzondering. Laat hem dan ook niet de regels bepalen.