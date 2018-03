En dan staat de wereld plots stil

Lake Tahoe Regie: Fernando Eimbcke. Met: Diego Cataño, Hector Herrera. In: Rialto en Cincecenter, Amsterdam; Cinerama, Rotterdam; Filmhuis Den Haag, Louis Hartlooper Complex, Utrecht en Plaza Futura, Eindhoven.

Boem! Met een knal gaat Lake Tahoe van start. En dan komt de wereld tot stilstand. Het auto-ongeluk waarmee de tweede film van het Mexicaanse filmtalent Fernando Eimbcke (1970) begint is meteen het enerverendste dat in de hele film gebeurt.

Simpeler en directer dan deze openingsbeelden kun je ze niet krijgen, en toch zijn ze ook al meteen zo kurkdroog en komisch dat je alert en wakker op het puntje van je stoel zit. Een hele film geboeid blijven door een jongen die de buitenwijken van een Mexicaanse spookstad afloopt op zoek naar een reserveonderdeel, ja, dat kan dus.

Eimbcke maakt van elk van zijn vanuit een vast camerastandpunt geschoten scènes een klein komisch miniatuur. Maar dan wel met het soort minimalistische humor dat gaat over een voorbij rennende hond (die naar de Italiaanse regisseur van Fietsendieven De Sica heet), alweer een gesloten garage (waar ZEN op staat) of een bizarre ontmoeting met een mecanicien annex kungfufanaat, die de hoofdpersoon helpt om uit de impasse te komen. Die minimalistische stijl was eerder noodzaak dan bewuste keuze, vertelde hij bij de presentatie van zijn film op het Filmfestival Cannes. Gebrek aan materiaal en draaitijd noopte hem tot zuinigheid. Zijn voorkeur voor natuurlijk licht maakte dat hij alleen ’s ochtends kon draaien, waardoor zijn hoofdpersonen voortdurend aan het ontbijten zijn, om daarna direct weer siësta te houden.

Onder het kleine leed verschuilt zich een groter drama. Eimbcke maakte Lake Tahoe na het overlijden van zijn vader en met die wetenschap laat de film zich bekijken als een tussenland tussen leven en dood, waarin de personages zelf ook tussen zijn en niet-zijn zweven.

Het aan de Japanse schrijver Haruki Murakami’s Norwegian Wood ontleende motto van de film dat de dood niet bestaat als het tegenovergestelde van het leven maar als een deel ervan, heeft hij natuurlijk ook niet voor niets gekozen.

De subtiliteit en precisie waarmee Eimbcke de lichtheid van het bestaan droevig en grappig tegelijkertijd kan laten zijn, leverde de film op het Filmfestival Berlijn de FIPRESCI-prijs van de internationale filmkritiek op en een speciale huldiging als ‘ontdekking van het jaar’ op het festival van Cannes.