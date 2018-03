Elektronica met soul verenigen

. „Daar, mijn studio”, Tim Simenon wijst naar het computerscherm en de twee speakers op het bureau in zijn ruime Amsterdamse huiskamer. Meer dan een computer, een keyboard en een microfoon had hij niet nodig om een nieuw Bomb The Bass-album te produceren, twintig jaar nadat zijn eenmansgroep een tophit scoorde met de houseklassieker Beat dis. In 1988 was „Aciiid!” een veelgehoorde kreet in danceclubs en stond de smiley, het gele lachebekje, voor de opkomende dance- en drugscultuur van de acid house. Diezelfde smiley sierde de singlehoes van Beat dis, het invloedrijke plaatje dat aan de wieg stond van Simenons stormachtige carrière als producer en remixer. David Bowie, Neneh Cherry, Seal en Björk stonden in de rij om met hem te werken en Bomb The Bass werd naar de zolder van Simenons drukbezette geest verbannen.

Maar nu is hij terug onder de vlag van Bomb The Bass, met het album Future Chaos waarop hij elektronica wil verenigen met soul. Voor de bezieling bij zijn sferische klankschilderijen met veel mildere beats dan voorheen koos hij uiteenlopende gastvocalisten: de Brit Paul Conboy en het duo Toob naast de Amerikaanse rockers Mark Lanegan en Jon Spencer. „Songs met sterke melodieën zijn altijd mijn eerste prioriteit geweest”, zegt Simenon over de inbreng van de zangers. „Daarnaast is technologie mijn grote passie. Die twee wil ik verenigen. De stand van zaken in de opnametechniek is in twintig jaar enorm verbeterd. Dat waar je vroeger een kamer vol apparatuur en instrumenten voor nodig had, kun je nu bereiken met één klein kastje. Ik heb al mijn synthesizers de deur uit gedaan. Behalve de Minimoog die ik recentelijk herontdekt heb. Dat is een redelijk handzaam apparaat waar je ruige, maar ook warme sounds uit kunt halen.”

Simenon ontvluchtte de hectiek van Londen en vond rust in Amsterdam, waar hij nu al acht jaar woont. „In de tijd van acid en instantsucces heb ik het behoorlijk bont gemaakt met drank en drugs. Ik was jong, negentien, toen ik begon. Op een gegeven moment kwam ik mezelf tegen, en ging ik het produceren serieus nemen. Een tijdlang vond ik het prima om op de achtergrond met andere artiesten te werken. Nu vind ik het tijd om zelf op de voorgrond te treden. Aan Future Chaos heb ik meer dan tien jaar gewerkt. Alles moest precies goed zijn, precies op zijn plaats vallen. Naar Beat dis kan ik niet meer luisteren, zoveel fouten in de productie heb ik toen gemaakt. De rust die ik in mijn leven heb gevonden, straalt af op de muziek die ik nu maak.”

Het neemt niet weg dat Future Chaos zijn donkere momenten kent, met name in het dreigende Fuzzbox met Jon Spencer en Black river met de gruizige stem van Mark Lanegan. „Ik verkeerde in de luxepositie dat ik zelf kon bepalen welke stemmen ik nodig had om de juiste sfeer te bereiken. Het voordeel van de huidige techniek is dat je niet per definitie tegelijk met een zanger in de studio hoeft te zitten. Of zelfs niet op hetzelfde continent. Mark Lanegan hoorde mijn track en stuurde direct een vocale versie terug die hij thuis had ingezongen. Op die manier combineer ik een uiterst zorgvuldige productie met de spontaniteit die muziek nodig heeft.”

De komende jaren heeft hij gereserveerd voor live- en promotiewerk met Bomb The Bass. „Het blijft mijn baby, die ik lange tijd heb veronachtzaamd. Paul Conboy gaat mee op tournee, en een veejay zorgt voor visueel spektakel. Het mag geen twintig jaar duren voordat je weer eens iets van Bomb The Bass hoort.”

Via youtube.com is de houseklassieker Beat dis te beluisteren en Future Chaos .