NIEUWEGEIN. De Nederlandse judobond (JBN) is op zoek naar een bondscoach voor Egypte. Het Noord-Afrikaanse land heeft de JBN daarom gevraagd. Egypte wil dat de Nederlanders een coach voordragen die het land tot en met de Olympische Spelen van 2012 in Londen vertegenwoordigt. Het initiatief uit Afrika is een gevolg van de successen van de Nederlandse judoka`s op de Spelen van Peking.