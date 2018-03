Na de Troonrede en de presentatie van de rijksbegroting 2009 door minister Bos (Financiën, PvdA) is het vandaag en morgen de beurt aan de Tweede Kamer. Deze debatteert tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over de plannen. Acht fractievoorzitters nemen alvast een voorschot.

Sociale partners positief

De sociale partners zijn blij dat het kabinet gehoor heeft gegeven aan hun gezamenlijke pleidooi om af te zien van verhoging van de btw.

Wel vinden de vakcentrales het verkeerd dat het kabinet de WW-premie alleen wil verlagen als de vakbeweging meewerkt aan loonmatiging. Volgens hen hoort het andersom: de bonden stellen hun eisen vast op basis van de kabinetsplannen. Traditioneel doen zij dat vlak voor Prinsjesdag.Dit jaar niet.

FNV en CNV wachten totdat duidelijk is of het kabinet de WW-premie gaat verlagen. Naar verwachting komt hier bij het Najaarsoverleg, eind deze maand of begin oktober, duidelijkheid over. De ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vinden dat meer moet worden gedaan om de administratieve lasten te verminderen.