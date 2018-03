De Europese Commissie heeft gisteren een klemmend beroep gedaan op de EU-landen om discriminatie van Roma tegen te gaan. „De situatie van Roma in de 21e eeuw is een smet op het Europese geweten”, zei Europees commissaris Vladimir Špidla (Gelijke Kansen) op de eerste Europese conferentie over de positie van Roma.

Roma-vertegenwoordigers waren teleurgesteld. Zij hadden liever concrete voorstellen gezien om een eind te maken aan de stelselmatige discriminatie van Roma in Europa.

Al jaren stelt de EU geld beschikbaar om de integratie van Roma-zigeuners, Europa’s grootste minderheidsgroep, te verbeteren. Maar dat blijkt nauwelijks wat uit te halen. Miljoenen Roma leven nog steeds in sloppenwijken, zijn vaak ongeletterd en volgens de laatste peiling van de Eurobarometer is het anti-zigeunersentiment in Europa gestegen.

„We kunnen wel blijven herhalen dat Roma-kinderen naar school moeten. Maar hoe moet dat als zij geen schoenen hebben en ver weg in sloppenwijken wonen”, vroeg Rudko Kawczynski, president van het European Roma and Travellers Forum.

George Soros, voorzitter van het Open Society Institute, zei dat Roma in Oost-Europa ten tijde van het communisme een beter leven hadden dan nu in de EU. „Toen hadden ze tenminste nog banen.” Nu dat niet meer het geval is en de Roma volgens hem nog zwaarder worden gediscrimineerd, trekken ze naar andere landen. „Dat levert daar weer spanningen op, zoals onlangs in Italië.”

Soros doelde op de rellen die in Italië uitbraken, onder andere nadat een Roemeense Roma-man een Italiaanse vrouw zou hebben vermoord. De Italiaanse regering vaardigde daarop een decreet uit om vingerafdrukken te verzamelen van Roma, ook van kinderen.

Na hevige internationale kritiek zwakte Italië het plan af, maar het voorziet nog steeds in uitzetting van illegalen, ook naar andere EU-landen, en in zwaardere straffen bij vergrijpen voor niet-Italianen. Uit verontwaardiging daarover liepen sommige Roma gisteren weg toen een spreekster het standpunt van de Italiaanse regering verdedigde. Vervolgens bliezen zij zó hard op fluitjes, dat de vrouw haar mond maar hield.

De gebeurtenissen in Italië illustreerden volgens diverse deelnemers aan de conferentie dat de manier waarop EU-landen Roma behandelen, grensoverschrijdende gevolgen heeft. Met de toetreding van lidstaten als Roemenië en Bulgarije zijn hun slechte leefomstandigheden „een Europees probleem” geworden, betoogden zij.

Maatschappelijke organisaties en het Europees Parlement drongen daarom aan op een Europese Roma-strategie. Hierin zouden duidelijke doelstellingen moeten worden geformuleerd voor huisvesting, onderwijs, gezondheidzorg en banen voor Roma.

Of dat gaat gebeuren is de vraag. De conferentie stond gisteren meer in het teken van de bestaande maatregelen. Daar is volgens de Europese Commissie niets mis mee. Wel achtte zij meer coördinatie nodig, want in de lidstaten wordt weinig gebruik gemaakt van deze instrumenten.

Dat laatste beaamde Ruus Dijksterhuis van Spolu International Foundation. „Een burgemeester laat het wel uit zijn hoofd iets voor Roma te doen, want dan wordt hij niet herkozen.” Toch is ze niet alleen sceptisch. „Italië heeft de ogen van de EU geopend.”