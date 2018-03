Dure zonnecel kan nu goedkoop gemaakt

Rotterdam. Een efficiënte nieuwe methode voor het zagen van zonnecellen uit staven germanium kan de productiekosten van `s werelds efficiëntste zonnecellen met tien procent reduceren. Wetenschappers van de universiteit van Utah publiceren over de zaagtechniek in een artikel dat binnenkort verschijnt in het Journal of Materials Processing. Germanium is één van de materialen die worden toegepast in gestapelde zonnecellen waarmee het NREL, het centrum voor duurzame energie van het Amerikaanse Department of Energy, vorige maand een recordrendement haalde van 40,8 procent. Dergelijke dure zonnecellen worden toegepast in de ruimtevaart, het leger en commerciële satellieten. De auteurs sneden germaniumstaven met een molybdeendraad waar zij een elektrische stroom doorheen lieten lopen. Zo produceerden zij minder afval en konden zij dunne germaniumplakken snijden zonder dat ze braken.