Dit jaar weer minder orgaandonaties

Leiden. Na een opleving vorig jaar, het jaar waarin BNN De Grote Donorshow uitzond, is het aantal orgaandonaties in Nederland teruggevallen naar het niveau van de jaren daarvoor. Uit cijfers van de Nederlandse Transplantatie Stichting blijkt dat over de eerste acht maanden van 2008 22 procent minder donoren beschikbaar waren dan over dezelfde periode vorig jaar. De stichting denkt dat de afname het gevolg is van minder geschikte donoren. Ook hebben mogelijk meer nabestaanden toestemming geweigerd. De bereidheid om tijdens het leven een nier te doneren stijgt nog wel.