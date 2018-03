Dieselauto wint aan populariteit

Voorburg, 17 sept. De Nederlandse automobilist kiest steeds vaker voor een diesel. Het aantal nieuw verkochte dieselauto`s neemt toe. Dat is ook te merken aan de pomp. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde gisteren dat het wegverkeer in de eerste zes maanden van dit jaar 3,5 procent meer diesel gebruikte dan in dezelfde periode van 2007. De hoeveelheid getankte benzine daalde licht, met 0,5 procent. Diesel is goedkoper dan benzine. In 2007 was 30 procent van de nieuwe personenauto`s een diesel. Het totale aandeel personenauto's op diesel in Nederland blijft overigens met 17 procent ruim onder het Europese gemiddelde van bijna 50 procent.