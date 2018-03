Derde goud `Blade Runner` Pistorius

Peking. Atleet Oscar Pistorius, alias Blade Runner, heeft zijn paralympische triple compleet. De Zuid-Afrikaan veroverde gisteren zijn derde gouden medaille op de Paralympics. Hij won na de 100 en 200 meter ook de 400 meter in een wereldrecordtijd van 47,49 seconden. Pistorius rent hard op twee kunstbenen van carbonfiber. Hij dwong dit jaar via rechtszaken af dat hij het in officiële atletiekwedstrijden mag opnemen tegen valide sporters. Het lukte Pistorius niet zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen.