Demonstranten Bangkok niet tevreden

Elske Schouten

Na drie weken regeringsgebouwen in Bangkok te hebben bezet, hebben de demonstranten van de Volksalliantie voor Democratie (PAD) deels gekregen wat ze vroegen: sinds vandaag heeft Thailand een nieuwe premier. De door hen gehate Samak Sundaravej heeft plaatsgemaakt voor de voormalige vicepremier Somchai Wongsawat. Het Thaise parlement koos hem met een ruime meerderheid van 298 stemmen voor en 163 tegen tot de nieuwe premier. Maar de demonstranten vinden het niet genoeg, hun protest gaat door.

De betogers begonnen in mei met een campagne tegen Samak, omdat zij hem zien als een verlengstuk van Thaksin Shinawatra, de voormalig premier die in 2006 door het leger werd afgezet. Maar naarmate het protest vorderde, veranderden de eisen van de demonstranten. Nu moet niet alleen Samak weg, maar alle aan Thaksin gelieerde politici. En hoewel leiders van de betogers Somchai een beschaafde man noemen, heeft hij een handicap: hij is getrouwd met de zus van Thaksin.

Zo is de Thaise politiek weer in een impasse belandt die niet makkelijk kan worden doorbroken. De betogers zeggen dat ze het regeringskwartier blijven bezetten tot er een premier komt die hen wel bevalt. Maar wie moet dat zijn? Ook andere leden van de regeringspartij PPP, die eerder als mogelijke kandidaat werden genoemd, hebben de demonstranten bij voorbaat al afgewezen. En een kandidaat van een andere partij ligt niet voor de hand, aangezien de PPP bijna de helft van de zetels in het parlement heeft.

Tegelijkertijd lijkt de steun voor de demonstranten ook niet af te nemen. Ondanks zware regenval zitten er nog altijd duizenden betogers bij de regeringsgebouwen. Dit allegaartje van zakenlieden, religieuze groepen, vakbonden, academici en activisten, vertegenwoordigen vooral de Thaise middenklasse. Die voelde zich in onder het bewind van Thaksin benadeeld en zag met afschuw hoe hij zich tijdens zijn premierschap verrijkte en de overheid naar zijn hand zette.Somchai heeft gezegd dat hij ze daar voorlopig laat zitten en hij niet van plan is zijn werkplek met geweld terug te eisen.

Maar arme Thai zijn nog altijd gek op Thaksin – die nu in Engeland zit om een proces tegen corruptie te ontlopen – omdat hij hen goedkope gezondheidszorg en zachte leningen gaf. Zij stemmen in groten getale op Thaksins erfgenamen in de regeringspartij PPP. Dit brengt de betogers ertoe te stellen dat ‘westerse democratie’ niet werkt in Thailand. Met hun massademonstratie proberen zij een systeem af te dwingen waarbij een deel van het parlement wordt benoemd in plaats van gekozen.

Politici in Thailand worstelen met de vraag in hoeverre ze rekening moeten houden met de betogers. Samak weigerde aanvankelijk op te stappen als premier, totdat het Constitutionele Hof oordeelde dat hij moest aftreden wegens belangenverstrengeling. In eerste instantie wilde de PPP Samak laten terugkeren als premier, maar een deel van de partij boycotte de stemming omdat ze vreesde dat zijn herverkiezing de crisis zou verergeren. Om diezelfde reden was een groep van ruim zeventig PPP-parlementariërs aanvankelijk tegen de nominatie van Somchai voor het premierschap, vanwege zijn familiebanden met Thaksin. Gisteren hebben zij de rijen toch gesloten en vandaag hebben ze hem alsnog gekozen.

Hoe langer de crisis duurt, hoe meer de Thaise economie onder druk komt te staan. Kavee Chukitkasem van effectenmakelaar Kasikorn Securities vertelde twee weken geleden dat hij de groeiverwachting voor de economie voor de tweede helft van dit jaar bijstelt van 4,8 naar 4 procent. Investeerders stapten massaal uit Thaise aandelen sinds de crisis begon: de belangrijkste beursindex daalde sinds eind mei 30 procent. „Ik denk dat het moeilijk wordt om investeerders terug te laten komen”, aldus Chukitkasem.

Ook het toerisme lijdt onder de crisis. Ruim twintig landen hebben hun burgers gewaarschuwd voorzichtig te zijn als ze naar Thailand reizen. Toerisme is goed voor 6,5 procent van het Thaise bruto binnenlands product. Hoewel de noodtoestand zondag werd opgeheven, vreest de Thaise toerismeautoriteit dat er 8 procent minder toeristen naar Thailand komen.

Voor investeerders en de Thaise economie zou het op korte termijn het beste zijn als de betogers hun zin krijgen en de protesten worden beëindigd, zegt Chukitkasem. „Maar op de lange termijn zou dat niet goed zijn. Investeerders willen niet dat dit soort demonstraties gemeengoed worden. Als de demonstranten hun zin krijgen, is de boodschap dat iedereen die niet blij is met de regering, een demonstratie kan beginnen.”