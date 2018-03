Dell ziet afname investeringen

New York, 17 sept. De Amerikaanse computerfabrikant Dell ziet de bereidheid onder zijn klanten om te investeren in computers en aanverwante apparatuur verder afnemen. Dat heeft het bedrijf gisteren bekendgemaakt. Dell, de grootste pc-fabrikant ter wereld na Hewlett-Packard, kampt al langer met het probleem dat investeringsbeslissingen worden uitgesteld. In het tweede kwartaal van dit jaar resulteerde dit in een winstdaling van ruim 17 procent tot 616 miljoen dollar (433,4 miljoen euro).