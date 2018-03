De marges zijn smal, maar ze zijn er wel

De groeiverwachting voor de Nederlandse economie in 2009 is de afgelopen tijd fors naar beneden bijgesteld. Een belangrijke reden daarvoor is de doorwerking van de financiële crisis op de reële wereldeconomie. De vraag klinkt of overheden nog wel grip hebben op de wereld van het grote geld.

Onderliggend speelt al langer de discussie of de Nederlandse economie zich beweegt naar een steeds grotere, Angelsaksische oriëntatie op kortetermijnbelangen van aandeelhouders die ten koste gaat van de Rijnlandse langetermijnoriëntatie die een breder spectrum aan belangen dient. De drijvende kracht achter deze ontwikkelingen is de globalisering.

Een belangrijk punt in het debat is hoe onvermijdelijk en hoe beïnvloedbaar deze ontwikkelingen zijn en hoeveel ruimte zij aan overheden laten om bepaalde waarden en belangen te borgen. Eén stroming benadrukt zowel de onvermijdelijkheid als de afnemende marges voor politiek handelen: There Is No Alternative. Zo stelt Thomas Friedman dat de effectenbezitter de drijvende kracht is achter de globalisering en dat landen om welvaartswinst te boeken hun wetgeving, cultuur en beleid maar beter naar de wensen van de effectenbezitters kunnen inrichten.

Robert Reich stelt in zijn boek Supercapitalism dat dit ook gebeurt. Mensen zouden het langs de route van de politiek wel tegen kunnen houden, ware het niet dat ze als consument en belegger andere belangen najagen dan als werknemer en burger. Waarbij volgens Reich de laatsten het meestal afleggen tegen de eersten.

Ik ben niet naïef over de wereld van het grote geld. De belangen zijn groot en worden steeds groter. Tegelijkertijd moeten we constateren dat voor progressieve politici de uitdaging nooit anders is geweest.

De wereld is niet vanzelf eerlijk of rechtvaardig, publieke belangen hebben het nog nooit op eigen kracht gered tegenover de commercie, werknemers hebben altijd voor hun rechten moeten vechten – soms letterlijk. De marges zijn, om met wijlen Den Uyl te spreken, altijd smal geweest.

Toch zou het niet fair zijn om de kritiek van Reich en anderen op deze manier weg te relativeren. Hun stelling is namelijk fundamenteler: het kapitalisme verandert, (ver)wordt tot superkapitalisme, verandert machtsverhoudingen, verkort langetermijnoriëntaties en verstoort evenwichten.

En dan gaat de discussie ook hier al snel over de toenemende invloed van private equity, hedgefondsen en staatsfondsen, over het oranjegevoel en de uitverkoop van het Nederlandse bedrijfsleven, over topinkomens en bonussystemen. Daaronder schuilt angst en onzekerheid bij grote groepen van de bevolking over wat in een steeds turbulentere economie, de toekomst voor hen – en hun kinderen – in het vat heeft.

In Nederland lijken dit soort zorgen, die vaak gepaard lijken te gaan met een politieke trek naar de flanken, soms heftiger aan de orde dan in andere landen. Misschien omdat de Nederlandse economie van oudsher een open economie is. Ontwikkelingen in de wereldhandel of op globale (financiële) markten komen hier altijd snel en versterkt door.

Daar verdienen wij in tijden van een bloeiende wereldhandel veel geld mee. Maar als het tegenzit, zijn wij ook vaak de eersten die het merken.

Een ander typisch kenmerk van de Nederlandse economie was tot voor kort het betrekkelijk gesloten karakter van het ondernemingsbestuur; de aandeelhouder had feitelijk weinig tot niets te zeggen. Daar is begin deze eeuw, met als directe aanleiding een aantal schandalen als bij Ahold, verandering in gekomen. Aandeelhouders kregen een sterkere positie en droegen zo bij aan een beter stelsel van checks and balances.

Van die ruimte wordt echter ook in toenemende mate gebruik gemaakt door nieuwe spelers zoals hedgefondsen en private equity. In Nederland soms ook weer makkelijker dan in andere landen. Lang niet altijd vanwege wet- of regelgeving, maar vooral omdat de eigendomsstructuur van het Nederlandse bedrijfsleven een eigenaardige is. Het aandelenbezit is heel verspreid en heel internationaal.

Globalisering lijkt in landen de VS en het Verenigd Koninkrijk de positie van werknemers onder druk te zetten.. In Nederland is het arbeidsaandeel echter al zeker 15 jaar stabiel rond de 80 procent, blijven de collectieve lasten redelijk verdeeld tussen werkgevers en werknemers, neemt het aantal gedwongen ontslagen al een kwart eeuw niet of nauwelijks toe en wordt de loonongelijkheid niet groter.

Er is, zoals gezegd, geen enkele reden om naïef te zijn over recente ontwikkelingen op financiële markten, over de mogelijke intenties van nieuwe spelers, over bedreigingen van publieke waarden en belangen. Maar de feiten laten zien dat er ook geen enkele reden is om bij de pakken neer te zitten: There Are Real Alternatives.

Aan de rafelranden van het kapitalisme worden grote en kleine oorlogjes uitgevochten met soms heftige en heel merkbare gevolgen voor ons allemaal. Zoals nu in de aftermath van de kredietcrisis.

Maar de politiek staat niet machteloos. Toezichthouders krijgen nieuwe bevoegdheden. Financiële instellingen worden aan nieuwe eisen gebonden. Topinkomens worden aangepakt door commissarissen, vakbonden, aandeelhouders en wetgever.

De kredietcrisis mag dan het gevolg zijn van de globalisering, zij wijst het neoliberale ordeningsmodel eerder op haar tekortkomingen dan op haar veronderstelde superioriteit.

De marges zijn nog steeds smal, maar ze zijn er wel. Je kunt ze linksom invullen of rechtsom. Dat is niet veranderd. Maar de plek waar we die keuzes moeten maken, verandert wel. Steeds minder op nationale schaal, steeds vaker internationaal. Daarom is het zo’n drama dat de laatste ronde onderhandelingen over eerlijke wereldhandel is mislukt.

En daarom is het zo belangrijk dat de Kopenhagenconferentie over het klimaat volgend jaar slaagt.

Wouter Bos is minister van Financiën en vicepremier.