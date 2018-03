De Koning draagt vlag bij sluitingsceremonie

Zwemster Mirjam de Koning-Peper draagt vandaag de Nederlandse vlag tijdens de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen in Peking. De Koning, uitkomend in de klasse S6, veroverde op de Paralympics vier medailles. Ze won twee keer goud (op de 50 meter vrije slag en de 100 meter rugslag) en twee keer zilver (op de 100 en 400 meter vrije slag). De 39-jarige inwoonster van Almere is daarmee de succesvolste Nederlandse paralympiër in Peking. „De keuze voor Mirjam was dus simpel”, zei chef de mission Thea Limbach, die op 19 september wordt opgevolgd door André Cats.

Nederland veroverde in Peking vijf gouden, tien zilveren en zeven bronzen medailles. In het medailleklassement van de Paralympics stond Nederland daarmee een dag voor de laatste wedstrijden op de negentiende plaats. Limbach had vooraf als doelstelling met haar ploeg van tachtig gehandicapte sporters bij de eerste 25 te eindigen.

Die doelstelling is gehaald en dat stemde vlak voor haar afscheid tot tevredenheid. „Na Athene hebben we gezegd dat als we wat wilden met de Paralympics, er harder getraind zou moeten worden, dat de sporters nog meer als topsporter zouden moeten gaan leven en dat het niveau en beschikbaarheid van de coaches omhoog moest. Ik denk dat we op die fronten duidelijk de eerste stappen hebben gezet. Voor een groot deel is dat allemaal al gelukt”, meldde Limbach gisteren vanuit China.

Nederland veroverde in vergelijking met vier jaar geleden zeven medailles minder, het aantal gouden bleef overigens gelijk. Dat Nederland ondanks een minder totaal toch hoger in het landenklassement gaat eindigen dan vier jaar geleden (toen 27ste), is volgens Limbach te verklaren door het feit dat de spreiding van de medailles minder groot is. China domineerde, net als bij de gewone Spelen, het medailleklassement. Het gastland stond gisteravond op 207 plakken, waarvan 87 gouden. Nummer twee Groot-Brittannië veroverde nog niet de helft van dat aantal (102 medailles, 42 goud). (ANP)