De Hoop Scheffer: NAVO zal groeien

Tijdens de tweede dag van het bezoek van een hoge NAVO-delegatie aan Georgië heeft secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer gezegd dat de oostwaartse uitbreiding van het Atlantisch bondgenootschap gewoon doorgaat, ondanks de bezwaren van Rusland daartegen. In een toespraak gisteren waarschuwde hij Rusland dat het geen vetorecht heeft om Georgië’s verzoek om lid te worden van het bondgenootschap te blokkeren.

Opnieuw sprak De Hoop Scheffer gisteren zijn openlijke steun uit aan Georgië. Hij benadrukte dat de deur naar de NAVO voor Georgië „nog altijd wijd open staat” en dat Rusland de banden van het bondgenootschap met de voormalige Sovjetrepubliek niet met geweld kan verbreken.

Concrete toezeggingen over een versneld lidmaatschap bleven echter opnieuw uit. Het bondgenootschap is verdeeld over de toelating van Georgië tot de NAVO. Sommige landen, waaronder Frankrijk en Duitsland, vrezen dat Rusland daarmee te zeer tegen de haren in wordt gestreken.

Moskou heeft vandaag het NAVO-bezoek aan Georgië scherp veroordeeld. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken toont het aan dat „binnen de NAVO de Koude-Oorlogreflexen weer aan het werk zijn”.

Met de uitspraken van De Hoop Scheffer over de voortgang van het uitbreidingsproces van de NAVO werd Rusland ook impliciet gewaarschuwd zich niet te mengen in de binnenlandse politiek van Oekraïne, een andere voormalige Sovjetrepubliek die graag lid van de NAVO wil worden.

De Hoop Scheffer veroordeelde nogmaals de Russische erkenning van Zuid-Ossetië en Abchazië, door te zeggen dat Georgië’s territoriale integriteit en soevereiniteit gerespecteerd dienen te worden. Wel zei hij dat het niet aan de NAVO was om Rusland te straffen voor zijn optreden in Georgië.

Eerder uitte De Hoop Scheffer al felle kritiek op een door de EU opgesteld vredesplan voor Georgië.