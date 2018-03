De Hoop Scheffer bezoekt Georgië Tblisi. De 29-jarige Georgische minister van Defensie Davit Kezerashvili toont Jaap de Hoop Scheffer, secretaris-generaal van de NAVO, de verwoestingen die het Russische leger in de Georgische stad Gori heeft aangericht. De Hoop Scheffer benadrukte gisteren aan het einde van zijn tweedaagse bezoek namens de NAVO aan Georgië, dat „de weg naar de NAVO voor Georgië wijd open” is. Foto AFP NATO Secretary General Jaap de Hoop Scheffer (R) and David Kezerashvili (2nd R) walk near a destroyed building in Gori on September 16, 2008. NATO chief Jaap de Hoop Scheffer on Tuesday said Georgia's path to NATO membership was "wide open" and warned Russia against interfering, as he assessed the damage from last month's war. AFP PHOTO / ZVIAD NIKOLAISHVILI

