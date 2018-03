D66: begroting is blind voor de toekomst en de wereld

Alexander Pechtold is blij met het uitstel van de btw-verhoging en de verlaging van de WW-premie, schrijft hij op de website van D66. Ook is hij tevreden over de extra investeringen in innovatie en in de kwaliteit van het onderwijs. De financiering baart hem echter zorgen. Meevallende aardgasbaten en een eenmalige teruggave van de EU zijn geen solide dekking voor structureel hogere uitgaven, stelt D66.

„Deze begroting is goed voor het hier en nu, maar blind voor de toekomst en de wereld om ons heen. Het ontbreekt het kabinet aan ambitie om de grote vraagstukken aan te pakken. De investeringen in het onderwijs schieten tekort. De arbeidsmarkt blijft op slot. De betaalbaarheid van de AOW blijft onder druk staan. Starters met een modaal inkomen kunnen steeds moeilijker een huis kopen, maar het kabinet loopt met een grote boog om de problemen op de woningmarkt heen. Het kabinet zorgt voor stilstand en kiest voor behoudzucht als het gaat om grote sociale en economische vraagstukken.”

In de tegenbegroting van D66 wordt gepleit voor een investering van 600 miljoen in onderwijs. Hiermee kan op elke lagere school een conciërge worden aangesteld, zodat leraren zich kunnen concentreren op lesgeven en scholen veiliger worden. Daarnaast wil D66 250 miljoen extra vrijmaken voor lerarensalarissen en 100 miljoen voor wetenschappelijk onderzoek. „Ik wil dat onze jongeren dezelfde kansen krijgen als hun ouders en grootouders hebben gehad.”