Crisis zet pressie op begroting Bos

Terwijl in New York de zakenbanken omvielen, de Amerikaanse overheid een financiële grootmacht nationaliseerde en de beurskoersen wereldwijd omlaag roetsjten, kondigde de koningin gisteren namens het christelijk-sociale kabinet blijmoedig aan dat Nederland er vrij goed voor staat.

Het relatieve optimisme is te danken aan de overschotten op de begroting die minister van Financiën Bos (PvdA) gisteren heeft ingediend. Bos is zich wel bewust van de risico’s. „Nederland kent een open economie met grote gevoeligheid voor wat er in de rest van de wereld gebeurt”, schrijft hij in het voorwoord van de Miljoenennota.

„De plannen die wij presenteren kunnen tegen een stootje”, zei Bos gisteren. Maar ook de onzekerheden zijn groter dan in jaren het geval is geweest. Met de koopkrachtreparatie voor volgend jaar is hij tot de rand van zijn eigen begrotingsbeleid gegaan. Er is geen veiligheidsmarge ingebouwd voor het geval het onverhoopt slechter gaat in de wereld. Dan ontkomt hij niet aan ingrepen in de uitgaven.

De eensgezindheid waarmee de sociale partners – vakbeweging en werkgeversorganisaties – de begroting voor 2009 gisteren omarmden, onderstreept een herstelde vertrouwensbasis in de polder.

Bos kan mijlpalen in het begrotingsbeleid noemen: voor het vierde achtereenvolgende jaar een begrotingsoverschot, de laagste staatsschuld sinds de Napoleontische tijd (1814), koopkrachtreparatie ondanks hogere inflatie, geen recessie ondanks een lagere groei en geen oplopende werkloosheid.

Het Centraal Planbureau (CPB) geeft in zijn analyse waarop de verwachtingen van de Miljoenennota zijn gebaseerd, altijd een paar varianten weer. Die hebben betrekking op drie externe factoren die de Nederlandse economie beïnvloeden: de olieprijs, de koers van de euro en de groei van de wereldhandel. Het CPB houdt deze keer veel slagen om de arm. De onzekerheden zijn groot: „Hoewel in de raming een stevig negatief effect van de kredietcrisis is verdisconteerd, valt geenszins uit te sluiten dat de gevolgen nog groter uitvallen.”

Als de wereldhandel volgend jaar wegzakt, springen alle kerngegevens in Nederland op rood. Dan komt de economische groei vrijwel tot stilstand, nemen de consumptie en de investeringen af, zakken de uitvoer en de werkgelegenheid in en verslechtert het begrotingssaldo van de overheid. „De gevoelige plek van de Nederlandse economie is haar relatief open karakter”, aldus het CPB.

Vervolg Begroting: pagina 15

CPB: open economie is risico

Hierdoor is Nederland gevoeliger voor een neergang in de wereldeconomie dan de gemiddelde economie in de EU.

Voor 2009 rekent het CPB met een olieprijs van 125 dollar per vat, een euro-dollarkoers van 1,57 en groei van de wereldhandel met 4,75 procent. Sinds deze kerngegevens in de CPB-modellen zijn gestopt, is de olieprijs gezakt naar minder dan 90 dollar per vat en is de dollar gestegen naar 1,42 euro.

Verander deze gegevens en de uitkomsten voor de groei, de koopkracht en de werkgelegenheid voor volgend jaar zien er anders uit.

Een lagere olieprijs betekent bijvoorbeeld minder aardgasbaten voor de schatkist, maar meer koopkracht voor de burgers en minder energiekosten voor ondernemingen. De economie groeit wat harder dan de 1,25 procent waarvan het CPB nu uitgaat en dat levert meer belastinginkomsten op voor de schatkist, zodat het begrotingssaldo niet verandert. Een zwakkere euro zorgt voor hogere importprijzen van goederen en grondstoffen, en is daarmee inflatieverhogend. Exporterende bedrijven hebben hierdoor juist weer een kostenvoordeel buiten het eurogebied.

Maar zo ver hoeft het niet te komen. Bedrijven buiten de financiële sector hebben een winstbuffer, de huizenmarkt is hier niet zo overspannen als in sommige andere Europese landen, hypotheken worden niet tegen variabele maar vaste rentes verstrekt.