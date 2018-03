Correcties & aanvullingen

Ingrijpen

In het bericht Bos: Staat kan ingrijpen bij overname (16 september, voorpagina) staat dat de overheid volgens minister Wouter Bos (Financiën) actief kan ingrijpen als Nederlandse bedrijven dreigen te worden overgenomen door buitenlandse investeerders. Dit is niet juist. In het opinieartikel van Bos in dezelfde krant, waarop het bericht is gebaseerd, staat dat de „politiek niet machteloos [staat]” tegen de financiële gevolgen van globalisering, bijvoorbeeld door toezichthouders nieuwe bevoegdheden te geven.

Boeken

De uitgever van De Valk van Kester Freriks (Boeken, 12 september) is Athenaeum, Polak & Van Gennep, niet Querido. Mario Molegrafs vertaling van Bright Shiny Morning van James Frey heet Stralend heldere ochtend, niet Kraakheldere ochtend.

NAVO en Georgië

In het bericht Monitors EU gaan naar Georgië (15 september, pagina 4) staat dat de NAVO deze week In Londen praat over de uitbreiding met Georgië en Oekraïne. De NAVO-ministers van Defensie praten echter over de invloed die het conflict in Georgië zou moeten hebben op NAVO-plannen.

Woekerpolissen

In het artikel Doorbraak woekerpoliszaak (10 september, pagina 17) staat in het rekenvoorbeeld dat de compensatie van 37.088 euro in 2027 op dit moment een contante waarde van 1.200 euro vertegenwoordigt. Dat moet zijn 12.000 euro.