Contra-expertise wielrenner Dueñas ook positief

PARIJS, 17 sept. Ook de contra-expertise van de op epo betrapte Spaanse wielrenner Moises Dueñas heeft een positief resultaat opgeleverd. Dat heeft de directeur van het Franse antidopingbureau AFLD gisteren bevestigd. Dueñas werd afgelopen zomer uit de Ronde van Frankrijk verwijderd nadat hij na de tijdrit in Cholet betrapt bleek te zijn op het gebruik van het verboden middel epo. Zijn ploeg Barloworld verliet daarop de Tour. De wielrenner heeft altijd ontkend, maar is in Frankrijk ook in staat van beschuldiging gesteld voor het overtreden van de wet. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal een jaar.