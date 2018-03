Claudia de Breij terug op 3FM

Hilversum, 17 sept.Cabaretière en presentatrice Claudia de Breij keert als dj terug op Radio 3FM. Zij neemt met ingang van vrijdag 17 oktober de plaats in van Dolf Jansen. Zijn wekelijkse programma Leuk Is Anders komt te vervallen, zo maakte de omroep al eerder bekend. De Breij keert terug met haar programma Claudia D`r Op, elke vrijdag tussen 12.00 en 14.00 uur.Van 2003 tot 2007 presenteerde De Breij dat programma al, destijds van maandag tot en met donderdag. Vier dagen radio maken bleek toen niet meer te combineren met haar andere werk, waardoor ze in april 2007 besloot te stoppen.