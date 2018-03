ChristenUnie: nu is het tijd voor verantwoord burgerschap

Arie Slob: „Het is een mooie begroting geworden, zeker gezien de onzekere tijden waarin we leven. Het kabinet gaat door met de noodzakelijke dingen, de overheidsschuld is historisch laag. Dat is een compliment waard.”

„Critici mogen zeggen wat ze willen, het kabinet houdt zich netjes aan de begrotingsregels. Het komt op mij over alsof mensen iets zoeken om commentaar op te hebben.”

„Ik ben blij om te zien dat het kindgebonden budget nu echt tot stand wordt gebracht, en dat de investeringen in duurzaamheid, jeugd en gezin van de grond komen.”

„Het ‘samen werken’ is door dit kabinet goed geregeld, maar op het gebied van ‘samen leven’ is nog wel een wereld te winnen. Er moet meer aandacht en steun komen voor onbetaalde arbeid, mantelzorg voor kinderen en ouders. We zullen met een voorstel komen om vrijwilligerswerk financieel te stimuleren.”

„Het kabinet moet meer werk maken van het feit dat veel mensen nog steeds hun rechten opeisen zonder te beseffen dat er ook plichten bij horen. Kom nou eens met het handvest verantwoord burgerschap. De samenleving is er rijp voor, er is een grote behoefte aan.”